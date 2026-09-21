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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشربيني يُحفز لاعبي منتخب الشباب.. ووائل رياض يؤكد الجاهزية لتصفيات شمال أفريقيا

وائل رياض
وائل رياض
حسام الحارتي

حرص حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على منتخبنا الوطني، مواليد 2007 على الاجتماع بكتيبة المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، خلال معسكره الحالي بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا، التي تستضيفها مصر.

ونقل الشربيني تحيات ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، بقيادة المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء المجلس، مؤكدًا ثقة الجميع في اتحاد الكرة على قدرة المنتخب، حجز تذكرة التأهل لكأس الأمم الأفريقية للشباب، والوصول لكأس العالم.

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في حديثه للاعبين، أن الجماهير المصرية ستكون داعمًا قويًا للمنتخب، خلال مشواره في تصفيات شمال أفريقيا، مطالبًا اللاعبين بتحقيق آمال جماهير الكرة المصرية.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من لاعبي المنتخب لديهم الخبرة بعدما تواجدوا في منتخبات سابقة، وخاضوا بطولات قوية وأنهم قادرون على التعبير عن أنفسهم، وتقديم أداء يليق بكرة القدم المصرية، مختتمًا حديثه بأنه سيكون متواجدًا معهم بصفة مستمرة، وداعمًا لهم في كل المباريات.


من جهته، تحدث وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن دعم اتحاد الكرة وثقة مجلس إدارة اتحاد الكرة في المنتخب لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد رياض أن المنتخب خاض 10 مباريات ودية دولية قوية، خلال فترة الإعداد للمشاركات الرسمية وأن اتحاد الكرة لم يتوان عن تقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب، موضحًا أن المنتخب لن يدخر أي جهد في تحقيق الأهداف المنشودة، وإسعاد الجماهير المصرية.

بينما أكد محمد هيثم، قائد منتخب الشباب، أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق التأهل لبطولة أمم أفريقيا، وأنهم قادرون على تحقيق ذاتهم والهدف المطلوب.

وأوضح قائد المنتخب أن اللاعبين والجهاز الفني على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف المنشود، مشيدًا باتحاد الكرة والجهاز الفني، بعد الاستعداد القوي والاحتكاك مع منتخبات قوية، قبل تصفيات شمال أفريقيا.

وأتم هيثم بأن اللاعبين يبذلون كل الجهد في التدريبات ولديهم التصميم على تحقيق طموح الجماهير والذود عن قميص منتخب مصر، في المحافل الأفريقية والدولية.

ويستعد منتخب الشباب، بقيادة وائل رياض لمباراة منتخب ليبيا، الخميس المقبل، في افتتاح مشواره بمنافسات تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

حمادة الشربيني اتحاد الكرة منتخبنا الوطني قناة السويس بالإسماعيلية الإسماعيلية مصر وائل رياض منتخب ليبيا

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