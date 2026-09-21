عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

يشتهر زيت النخيل بأنه من المواد غير الصحية ويحذر الخبراء من شراء المواد المستخدم في تصنيعها ..ولكن هل تعلم أنه عند تناول نوع من زيت النخيل يحصل الجسم على فوائد خارقة؟!

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليكم أهم المعلومات عن زيت النخيل وفوائده

ماهو زيت النخيل الأحمر

زيت النخيل الأحمر هو النوع الخام أو غير المكرر، وقد سُمّي بهذا الاسم نسبةً إلى لونه الأحمر استُخدم في الطهي في أفريقيا ومصر لقرون إلا أنه يتميز بطعم ورائحة قويين، يجدها الكثيرون غير مستساغة لذا، فإن معظم أنواع زيت النخيل المستخدم في المنتجات الاستهلاكية هو النوع المكرر.

فوائد زيت النخيل الأحمر

ركزت العديد من الدراسات التي تناولت الفوائد الصحية لزيت النخيل الأحمر أو مستخلصاته ويحتوي زيت النخيل الأحمر على نسبة أعلى بكثير من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين هـ، مقارنةً بزيت النخيل المكرر.

باعتباره مضادًا للأكسدة، يساعد فيتامين (هـ) على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن جزيئات ضارة تُسمى الجذور الحرة و يُعتقد أن هذه الجزيئات تلعب دورًا في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب كما يُساعد فيتامين (هـ) في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، ويُساهم في تعزيز التفاعل بين الخلايا وتُشير الدراسات إلى أن فيتامين (هـ) قد يُساعد أيضًا في الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر .