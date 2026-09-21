نزل 2 جنيه مرة واحدة.. هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، وسجل في بعض البنوك 50.70 بعد أن وصل إلى 52 جنيه في بداية التعاملات.

سعر الدولار اليوم

جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى "ميد بنك" عند سعر 50.17 جنيه للشراء مقابل 50.27 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنوك التنمية الصناعية والعربي الأفريقي و"سايب" 51.90 جنيه للشراء مقابل 52.00 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري والمصري الخليجي والمصرف المتحد لنحو 51.88 جنيه للشراء مقابل 51.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر وكريدي أجريكول وأبوظبي الأول بلغ سعر الدولار 51.87 جنيه للشراء مقابل 51.97 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، لنحو 51.95 جنيه للشراء مقابل 52.09 جنيه للبيع.



أعلى سعر لصرف الدولار

فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.99 جنيه للشراء مقابل 52.09 جنيه للبيع.