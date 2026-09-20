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وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف عن حقيقة أزمة القمح: الاحتياطي يكفي 6 أشهر والطن يتجاوز 600 دولار

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل حديثه مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن موقف مصر من تداعيات التوترات العالمية على ملف الأمن الغذائي، خاصة مع احتمالات تأثر حركة التجارة العالمية واستهداف الموانئ.

وقال أحمد موسى: «طب أنا هستنى ده ولا لأ؟ أنا أعمل إيه؟»، موضحًا أن الإجابات التي حصل عليها من الدكتور شريف فاروق بشأن موقف مصر من ملف الأمن الغذائي جاءت واضحة، وتؤكد عدم وجود أزمة في توفير السلع الاستراتيجية.

ونقل موسى عن وزير التموين والتجارة الداخلية تأكيده أن مصر لا تواجه أزمة في الأمن الغذائي، متابعا: «هل عندي أزمة أمن غذائي؟ الإجابة لا. لا توجد لدى مصر أزمة أمن غذائي».

وأضاف موسى أن الدكتور شريف فاروق أكد عدم وجود مشكلة في توفير القمح، رغم كون مصر من أكبر الدول المستوردة له، إلى جانب عدم وجود أزمة في السكر أو الزيت، مشيرًا إلى أن مصر تستورد  95% من احتياجاتها من الزيت.

احتياطي القمح يكفي 6 أشهر

وأوضح أن وزير التموين أكد  أن مصر لا تواجه مشكلة في توفير القمح، لافتًا إلى وجود احتياطي من الأقماح يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأشار موسى إلى أن التحدي الحالي يتعلق بارتفاع الأسعار العالمية للقمح، حيث نقل عن وزير التموين أن سعر طن القمح ارتفع بشكل كبير، بعدما كان يتم استيراده بنحو 275 دولارًا للطن، ليتجاوز حاليًا 600 دولار.

وتابع أن الأمر لا يتعلق بمئات الآلاف من الأطنان وإنما بملايين الأطنان، في ظل اعتماد منظومة الخبز التمويني إلى جانب الصناعات الخاصة على كميات كبيرة من القمح.

مصر تستورد 18 إلى 19 مليون طن قمح سنويًا

وكشف موسى أن مصر تستورد سنويًا بين 18 و19 مليون طن من القمح، لتلبية احتياجات السوق، سواء المرتبطة بالخبز التمويني أو الصناعات الخاصة.

ولفت إلى أن وزارة التموين حصلت خلال الموسم الحالي على  5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين، في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات منظومة الخبز وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكد أن أرقام استهلاك واستيراد القمح في مصر تعكس حجم وأهمية هذا الملف، خاصة في ظل التطورات الدولية التي قد تؤثر على أسعار السلع وحركة التجارة العالمية، مشددًا على أهمية متابعة موقف الاحتياطيات والأسعار خلال الفترة المقبلة.

أحمد موسى التموين وزير التموين

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