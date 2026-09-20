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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تنظيم دورة متخصصة للمنتخب السعودى للكونغ فو باستاد برج العرب

المنتخب السعودى للكونغ فو
المنتخب السعودى للكونغ فو
أ ش أ

أُقيم سيمنار تعريفي ودورة تدريبية متخصصة للمنتخب السعودي في أسلوب "الديوان بينج"، أحد أساليب المنازلات الحديثة في رياضة الووشو كونغ فو، وذلك على ستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن فعاليات المعسكر التدريبي المصري السعودي المشترك.

جاءت الفعاليات بتوجيهات من شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وفي إطار دعم تبادل الخبرات الفنية وتعزيز التعاون بين الاتحادات العربية، والاستعداد للاستحقاقات العربية والدولية المقبلة.

وقدم الدورة الكابتن نصر سالم رئيس اللجنة العليا للديوان بينج بالاتحاد المصري، متناولًا الجوانب النظرية والعملية وقواعد المنافسات، وأبرز العناصر الفنية للأسلوب.

وشهد الفعاليات الدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، وسط تفاعل كبير من أفراد البعثة السعودية.

سيمنار تعريفي دورة تدريبية متخصصة لديوان بينج

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