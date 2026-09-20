الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

نفذت المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا - 15، الذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ديميتريوس خوبيس، رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، والفريق إيمانويل ثيودورو، قائد الحرس الوطني القبرصي، وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب، إلى جانب السفير المصري وسفير دولة فرنسا لدى اليونان، وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإيطالية.

بدأت المرحلة الرئيسية للتدريب بعرض تقديمي على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، تضمن كافة الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال التدريب، تلاه تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تضمنت قيام الطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات قتال هجومية ودفاعية ضد عدد من الأهداف المعادية، بالتعاون مع عناصر الـJTAC لتوجيه الضربات الجوية بدقة، وتنفيذ عناصر قوات المظلات الإسقاط المظلي لتأمين رأس الشاطئ، والقفز الحر بالأعلام، بما عكس مدى الاحترافية والتناغم بين القوات المشاركة في التدريب.

كما شملت الأنشطة تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة إغارة على الأهداف الساحلية، أعقبها تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية، والمحملة بالقوات الخاصة للدول المشاركة في التدريب، إلى جانب قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة عملية الاقتحام الرأسي، التي أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، واختُتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيلات إبحار وعرض ختامي للقوات الجوية.

وقد شهدت المراحل السابقة للتدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، شملت تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية للقطع البحرية المشاركة، كما نفذت القوات الخاصة عددا من الرمايات غير النمطية، والتدريب على اقتحام المنشآت، فضلا عن تنفيذ عناصر الاستطلاع أنشطة تدريبية لاستخدام أسراب الطائرات المسيرة الانفجارية لاستهداف تحرك القطع البحرية المعادية.

كما قامت عناصر قوات حرس الحدود بتبادل الخبرات في مجال الرصد والمتابعة والتعامل مع الأنشطة البحرية غير المشروعة، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني، للتدريب على مواجهة التحديات والتهديدات الإلكترونية الحديثة.