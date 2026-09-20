قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق .. انفجارات قوية تهز عاصمة إقليم كردستان
إيبولا تحت السيطرة.. الصحة العالمية تستشهد بتجربة أوغندا وتدعو لكسر سلاسل العدوى
الجيش اليمني يدمر منصات صواريخ ومخازن أسلحة للحوثيين في البيضاء
وزير الأوقاف خلال برنامج "تدريب المدربين": نعمل على إعداد كوادر شديدة التميز
كلوب يتغزل في محمد صلاح
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على سندرلاند 3-2 في الشوط الأول
اتفاق مصري صيني على تفعيل بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي
عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد
تييري هنري: هاتريك صلاح أمام جالاتاسراي يؤكد أن الملك المصري لم يكن مشكلة ليفربول
مصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة من مجهول بقنا
دوناروما: فخور بالعمل مع مدرب مثل ماريسكا
أخبار السيارات | مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف .. دراجة سو S2000 GL الجديدة.. موديلات عائلية 2027 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
محمد إبراهيم

نفذت المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا - 15، الذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ديميتريوس خوبيس، رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، والفريق إيمانويل ثيودورو، قائد الحرس الوطني القبرصي، وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب، إلى جانب السفير المصري وسفير دولة فرنسا لدى اليونان، وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإيطالية.

بدأت المرحلة الرئيسية للتدريب بعرض تقديمي على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، تضمن كافة الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال التدريب، تلاه تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تضمنت قيام الطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات قتال هجومية ودفاعية ضد عدد من الأهداف المعادية، بالتعاون مع عناصر الـJTAC لتوجيه الضربات الجوية بدقة، وتنفيذ عناصر قوات المظلات الإسقاط المظلي لتأمين رأس الشاطئ، والقفز الحر بالأعلام، بما عكس مدى الاحترافية والتناغم بين القوات المشاركة في التدريب.

كما شملت الأنشطة تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة إغارة على الأهداف الساحلية، أعقبها تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية، والمحملة بالقوات الخاصة للدول المشاركة في التدريب، إلى جانب قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة عملية الاقتحام الرأسي، التي أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، واختُتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيلات إبحار وعرض ختامي للقوات الجوية.

وقد شهدت المراحل السابقة للتدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، شملت تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية للقطع البحرية المشاركة، كما نفذت القوات الخاصة عددا من الرمايات غير النمطية، والتدريب على اقتحام المنشآت، فضلا عن تنفيذ عناصر الاستطلاع أنشطة تدريبية لاستخدام أسراب الطائرات المسيرة الانفجارية لاستهداف تحرك القطع البحرية المعادية.

كما قامت عناصر قوات حرس الحدود بتبادل الخبرات في مجال الرصد والمتابعة والتعامل مع الأنشطة البحرية غير المشروعة، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني، للتدريب على مواجهة التحديات والتهديدات الإلكترونية الحديثة.

ميدوزا 15 ميدوزا اليونان القوات المسلحة رئيس الأركان الحرس الوطني القبرصي هيئة الأركان العامة اليونانية القوات البحرية القوات الجوية الدفاع الجوي حرس الحدود قوات الصاعقة قوات المظلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

المانجا

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

دايهاتسو تيريوس

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

بالصور

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

فيديو

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد