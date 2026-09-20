مستحقات اللاعبين وأزمة القيد.. كواليس اجتماع الزمالك الطارئ

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان ، تفاصيل الاجتماع الطارئ المقرر أن يعقده مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص النادي وفرق الألعاب المختلفة، وعلى رأسها فريق كرة القدم.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة وحسم عدد من الملفات المهمة الخاصة بفرق النادي المختلفة، وفي مقدمتها ملفات فريق الكرة".

وأضاف: "ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم يأتي على رأس الملفات المطروحة، خاصة مع وجود أموال منتظرة من صفقة بيزيرو".

وتابع: "مجلس الزمالك يرى أيضًا ضرورة الانتهاء من مستحقات لاعبي فرق الألعاب الجماعية وفرق الصالات، ضمن خطة المجلس لتوفير الاستقرار لجميع فرق النادي".

وأوضح: "مجلس الإدارة يهتم كذلك بآخر تطورات ملف فرع النادي الجديد في السادس من أكتوبر، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع خلال الفترة الحالية".

وأشار عبدالناصر زيدان إلى أن "المجلس ما زال يدرس آخر تطورات ملف أزمة القيد التأديبية، إلى جانب ملف حسام الزناتي، المدير الرياضي الجديد، وكذلك التسويات التي تمت مؤخرًا مع عدد من اللاعبين والمدربين والأندية".

واختتم: "من بين الملفات التي تحظى باهتمام مجلس إدارة الزمالك أيضًا ملف شركة الكرة، مع بحث عرض الأمر على الجهة الإدارية لاتخاذ الخطوات اللازمة خلال الفترة المقبلة".