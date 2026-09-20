شوبير يكشف عن تحركات الزمالك لحل أزمة مديونيات فاركو وزد

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تطورات موقف نادي الزمالك لحل مديونيات ناديي فاركو و زد.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية :" الزمالك بيحاول يوصل لصيغة ودية مع نادي فاركو ونادي زد، لإن فاركو ليه 30 مليون جنيه عند الزمالك، وزد ليه 40 مليون، مجموعهم 70 مليون جنيه، يعني نص الرقم اللي جاي من عند بيزيرا.. ودول فلوس صفقة عمرو ناصر من فاركو ومحمد إسماعيل من زد."

واضاف :" فيه محاولات من الزمالك إن الـ70 مليون يتدفع منهم 20 أو 25 أو 30 مليون، لكن أعتقد إن المبلغ اللي هيتدفع مش هيقل عن 30 مليون جنيه، بالتساوي مع الفريقين، ويعملوا جدولة للباقي".