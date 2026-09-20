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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف .. دراجة سو S2000 GL الجديدة.. موديلات عائلية 2027 في مصر

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يُعد محرك السيارة من أكثر الأجزاء التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، خاصة أن إهمال الصيانة اليومية والدورية قد يؤدي إلى تراجع الأداء وظهور أعطال تتطلب تكاليف مرتفعة لإصلاحها.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بتقنية ريف، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة جريت وول عن طرازها الجديد سو S2000 GL، وتعمل بمحرك 8 أسطوانات بوكسر، وتم الكشف عن سو في معرض بكين الدولي للدراجات النارية، وهي عبارة عن دراجة سياحية فاخرة متكاملة .

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027، وتنتمي لاندكروزر FJ  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

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