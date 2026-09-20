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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أهم 7 نصائح لحماية محرك سيارتك .. تعرّف عليها

محرك السيارة
محرك السيارة
صبري طلبه

يُعد محرك السيارة من أكثر الأجزاء التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، خاصة أن إهمال الصيانة اليومية والدورية قد يؤدي إلى تراجع الأداء وظهور أعطال تتطلب تكاليف مرتفعة لإصلاحها. 

تغيير زيت المحرك في مواعيده

يمثل زيت المحرك عنصرًا رئيسيًا في تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة، كما يساعد على التخلص من جزء من الحرارة الناتجة عن التشغيل، ومع مرور الوقت يفقد الزيت بعض خصائصه، لذلك يجب تغييره في المواعيد المحددة وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة، مع استخدام النوع والمواصفات المناسبة للسيارة، كما ينبغي متابعة مستوى الزيت بصورة منتظمة، خاصة قبل الرحلات الطويلة.

 نصائح لحماية محرك سيارتك

متابعة نظام تبريد المحرك

يساعد نظام التبريد على الحفاظ على درجة حرارة المحرك ضمن المعدلات الطبيعية، ولذلك فإن أي خلل فيه قد ينعكس سريعًا على أداء السيارة، ويُنصح بفحص مستوى سائل التبريد والتأكد من سلامة الخراطيم الداخلية والموصلات ومروحة التبريد، مع عدم تجاهل ارتفاع مؤشر الحرارة، واعلم أن الاستمرار في القيادة مع ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في أجزاء المحرك.

فحص الفلاتر وتغييرها

يحتاج المحرك إلى هواء ووقود نظيفين لضمان احتراق منتظم، وهنا تأتي أهمية فلاتر الهواء والوقود، حيث إن تراكم الأتربة أو الشوائب داخل الفلاتر قد يؤثر على كفاءة التشغيل واستهلاك الوقود، لذلك يجب فحصها وتغييرها وفق جدول الصيانة وظروف استخدام السيارة، خصوصًا عند القيادة في المناطق التي ترتفع فيها مستويات الغبار.

اختيار الوقود المناسب

يؤثر الوقود المستخدم في السيارة بصورة مباشرة على منظومة الاحتراق، ولذلك من الأفضل الاعتماد على محطات ومصادر موثوقة، وقد تتسبب الشوائب أو الملوثات الموجودة في الوقود غير الجيد في التأثير على البخاخات وأجزاء منظومة الوقود، مع ظهور أعراض مثل ضعف الاستجابة أو عدم انتظام عمل المحرك.

تجنب الضغط الزائد أثناء القيادة

طريقة القيادة لها تأثير واضح على عمر المحرك، إذ يؤدي التسارع العنيف والمتكرر ورفع عدد دورات المحرك دون حاجة إلى زيادة الحمل على المكونات الداخلية، ومن الأفضل القيادة بصورة متزنة وتجنب الضغط المفاجئ على دواسة الوقود، مع منح المحرك وقتًا مناسبًا للوصول إلى درجة التشغيل الطبيعية قبل القيادة القوية.

التعامل السريع مع تسرب السوائل

ظهور أي بقع أسفل السيارة أو ملاحظة انخفاض مستمر في مستوى الزيت أو سائل التبريد يستدعي فحص السيارة سريعًا لمعرفة مصدر المشكلة، وقد يكون التسرب ناتجًا عن خرطوم أو وصلة أو جزء يحتاج إلى الاستبدال، وتأجيل التعامل معه قد يؤدي إلى نقص السوائل وارتفاع احتمالات تعرض المحرك للضرر.

الالتزام بجدول الصيانة الدورية

تساعد الصيانة المنتظمة على اكتشاف المشكلات قبل تحولها إلى أعطال كبيرة، ولذلك فإن الحفاظ على مواعيد الصيانة الدورية للسيارة يساعد على حماية المحرك من الأعطال والتكاليف الزائدة.

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