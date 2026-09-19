بعد 101 عام على إنشائها.. الأوقاف توضح سبب إزالة مئذنة مسجد صا الحجر

أكدت وزارة الأوقاف أن ما تم تداوله بشأن إزالة مئذنة المسجد الكبير بقرية صا الحجر بمحافظة الغربية، جاء تنفيذًا لقرار هندسي رسمي، عقب معاينات ودراسات فنية أجرتها الجهات المختصة بالوزارة.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، إن المسجد ومئذنته، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1925، كان قد صدر بشأنهما قرار هدم، بعد ثبوت وجود تصدعات وتشرخات إنشائية أوجبت الإزالة وإعادة البناء، حفاظًا على سلامة المصلين وصونًا للأرواح من أي مخاطر محتملة.

إعادة بناء المسجد والمئذنة

وتجرى حاليًا أعمال الإحلال والتجديد وإعادة بناء المسجد والمئذنة بالجهود الذاتية لأحد أبناء القرية، وتحت الإشراف الهندسي المختص، ووفق التصميمات والاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يجمع بين سلامة المنشأة والحفاظ على الطابع الإسلامي للمسجد.

وشددت وزارة الأوقاف على أن سلامة المصلين والحفاظ على الأرواح تأتي في مقدمة أولوياتها، وتهيب بالجميع تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة فيما يتعلق بأعمال المساجد والإحلال والتجديد.