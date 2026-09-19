ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة الإيرادات المتداولة لفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، مؤكدة أنها لا تستطيع إعلان رقم محدد في الوقت الحالي، خاصة أن الإيرادات الرسمية لم تُعلن بشكل واضح.

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها مع موقع «صدى البلد»، على هامش تكريمها فى حفل توزيع الجوائز دير جيست : إنها تتمنى أن يتم الإعلان عن الإيرادات الحقيقية لجميع الأفلام من جهة رسمية، معلقة: «موضوع الإيرادات ده أنا نفسي نفرح بس مش هينفع أقول أي إيرادات لأن المنافسين برضه مقالوش، كل الإيرادات اللي بتنزل دي مش الحقيقية».

https://youtu.be/9VCI-57Xen0?si=gZtxJmwUDXAQ82_o

وأضافت ياسمين عبد العزيز: «أنا نفسي الإيرادات تنزل الحقيقية، لما الكل يقول الإيرادات الحقيقية ومن جهة رسمية، أكيد إحنا هنطلع نقول الحقيقي».

وعن إمكانية مشاركتها في موسم رمضان المقبل، أوضحت ياسمين عبد العزيز أنها لا تريد تقديم أي عمل لمجرد التواجد، مؤكدة أن اختيارها مرتبط بوجود ورق جيد يستحق العودة إلى الجمهور.

وأشارت إلى أنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك» بعد مشاركتها في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “وننسي أللى كان” وهو ما جعلها تشعر بالإجهاد: قائلة إنها تريد الحصول على وقت كافٍ لاختيار عمل جديد يليق بتوقعات الجمهور.

حفل توزيع جوائز دير جيست 2026

يذكر أن انطلقت مساء أمس فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 في دورته الـ23، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام كان أبرزهم الفنانة درة ، عمرو مصطفى، وسوسن بدر، وسماح أنور، وسلاف فواخرجي، وأحمد مجدي، والملحن نادر نور، وإيمان العاصي، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.