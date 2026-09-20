أسعار لاندكروزر FJ موديل 2027 في الإمارات

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027، وتنتمي لاندكروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

محرك تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قفل للدفرنس الخلفي، ونظام المساعدة على النزول من المنحدرات DAC.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED مربعة، وقضبان على السقف، وبها عجلات معدنية رمادية داكنة مقاس 17 بوصة وبها شاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي لاسلكياً، وبها شاشة معلومات متعددة مقاس 7 بوصة.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 أيضا، 7 وسائد هوائية، و4 كاميرات للرؤية المحيطية، ومقعد سائق كهربائي، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها مثبت للسرعة متكيف، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتحذير مغادرة المسار.

سعر تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تباع سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 في سوق السيارات الإماراتي بسعر 139 ألف درهم إماراتي.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ كل شيء بقسم صغير داخل شركة عائلة تويودا لصناعة النسيج الأوتوماتيكي، وتم دخول عالم السيارات بدأ كيشيرو تويودا ابن المؤسس ساكيشي تويودا في تطوير صناعة المحركات والسيارات عام 1933.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

أطلقت الشركة أول سيارة ركاب لها باسم طراز AA في عام 1936، وتأسست شركة تويوتا موتور رسمياً في 28 أغسطس من عام 1937، وتم تغيير الاسم من "تويودا" إلى "تويوتا" لأنه أسهل في النطق.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

وطورت تويوتا نظام الإنتاج الفريد الخاص بها (Just-in-Time) بين عامي 1948 و1975 لتقليل الهدر وزيادة الكفاءة والجودة، وبدأ الإنتاج الفعلي خارج اليابان عام 1959 في البرازيل، ثم توسعت المصانع لاحقاً في أمريكا وأوروبا وباقي دول العالم.