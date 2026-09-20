قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قـ.ـتلها وقعد جنب الجثة.. تفاصيل إنهاء شاب حياة خالته المسنة في بشتيل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
مصطفى خاطر: تربيت في أسرة متوسطة وأحب «الحريف» لـ محمد خان.. حوار
كذبة السرقة تكشف الحقيقة.. ضبط سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها بالإسكندرية
خلال أداء السنة.. وفاة إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في المنوفية
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية ..خطوات التقديم على شقق الإيجار.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري
نتنياهو يأمر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد هجوم نفيه تسوف.. واعتقال المنفذ
هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي
7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
القبض على عنصر جنائي يتاجر في المخدرات بالجيزة
واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لاندكروزر FJ موديل 2027 في الإمارات

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027
تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027، وتنتمي لاندكروزر FJ  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

محرك تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قفل للدفرنس الخلفي، ونظام المساعدة على النزول من المنحدرات DAC.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED مربعة، وقضبان على السقف، وبها عجلات معدنية رمادية داكنة مقاس 17 بوصة وبها شاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي لاسلكياً، وبها شاشة معلومات متعددة مقاس 7 بوصة.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

ويوجد بـ سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 أيضا، 7 وسائد هوائية، و4 كاميرات للرؤية المحيطية، ومقعد سائق كهربائي، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها مثبت للسرعة متكيف، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتحذير مغادرة المسار.

سعر تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

تباع سيارة تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 في سوق السيارات الإماراتي بسعر 139 ألف درهم إماراتي.

 

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ كل شيء بقسم صغير داخل شركة عائلة تويودا لصناعة النسيج الأوتوماتيكي، وتم دخول عالم السيارات بدأ كيشيرو تويودا ابن المؤسس ساكيشي تويودا في تطوير صناعة المحركات والسيارات عام 1933.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

أطلقت الشركة أول سيارة ركاب لها باسم طراز AA في عام 1936، وتأسست شركة تويوتا موتور رسمياً في 28 أغسطس من عام 1937، وتم تغيير الاسم من "تويودا" إلى "تويوتا" لأنه أسهل في النطق.

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

وطورت تويوتا نظام الإنتاج الفريد الخاص بها (Just-in-Time) بين عامي 1948 و1975 لتقليل الهدر وزيادة الكفاءة والجودة، وبدأ الإنتاج الفعلي خارج اليابان عام 1959 في البرازيل، ثم توسعت المصانع لاحقاً في أمريكا وأوروبا وباقي دول العالم.

تويوتا لاندكروزر FJ لاندكروزر FJ FJ موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية محرك تويوتا لاندكروزر FJ سعر تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027 لاندكروزر FJ موديل 2027 تويودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

ترشيحاتنا

«حوار مع البحر»

استقبال جماهيري قوي لفيلم «حوار مع البحر» في مهرجان تورنتو السينمائي

فيلم القصص

محمد سليمان عبد المالك يكشف تفاصيل اختيار فيلم القصص للترشيح للأوسكار.. خاص

مسرحية "برنس العالم"

هدى الإتربي تنضم لأبطال مسرحية «برنس العالم» مع محمد إمام

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد