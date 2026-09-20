خططوا للاغتيالات.. إيران تعلن مقتل شخص واعتقال ثلاثة آخرين

أفادت وزارة الإستخبارات الإيرانية بقتل شخص واحد واعتقال ثلاثة آخرون وذلك خلال عمليات في محافظتي أذربيجان الغربية والبرز وكرمان.

و زعمت الوزارة الإيرانية في بيان لها أن هؤلاء الأفراد كانوا يخططون للاغتيالات وتدمير البنى التحتية.

وفقًا لهذا البيان الذي نُشر اليوم الأحد، فقد قُتل شخص في مدينة بيرانشهر خلال اشتباك مع قوات الأمن.

وقال وزارة الاستخبارات، دون الكشف عن هويته الدقيقة : هذا الشخص كان مرتبطًا بأحزاب كردستانية معارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان ينوي اغتيال أحد قادة الأمن.

وأضافت : وفي محافظة البرز أيضًا، اعتُقِل فرد يُدعى اختصارًا "أميرعلي ن.". اتهمته وزارة الاستخبارات بالارتباط بمجموعة ملكية وإرسال معلومات عن أفراد ومراكز الحرس الثوري والباسيج، وكان يستعد لهجوم على قاعدة باسيج، وإلحاق الضرر بالأفراد، وإحراق السيارات.

كما أعلنت وزارة الاستخبارات عن اعتقال شخصين في كرمان، وتزعم أنهما كانا يخططان لتفجير إحدى المنشآت التحتية في مقاطعة بم.