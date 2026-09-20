رئيس إيران يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة خلال أيام

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ضوء أخضر أمريكي



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور الجمعية العامة في نيويورك، على الرغم من الحرب الدائرة بين البلدين.

وأوضحت الخارجية أن "وفداً رئيسياً" من إيران سيسمح له بالمشاركة، ومن المنتظر أن يلقي بزشكيان كلمته أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء.

تحذيرات من تصعيد غير متوقع

وفي ظل تصاعد التوتر، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين مساء أمس السبت، أشارت فيها إلى "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وأضافت أن "الحوثيين شاركوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد مطارات مدنية"، وتابعت أنه "من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة"، محذرة الأمريكيين خارج الشرق الأوسط من "إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها".

ويتزامن ذلك مع قطع ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وعودته بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض السبت، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وفقاً لفرانس برس.

طهران: واشنطن تستعد لاستئناف الحرب

من جانبها، قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة.

وأضاف البيان أن أي هجوم أمريكي سيستتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، محذراً دول المنطقة التي تساند أي هجوم أمريكي على إيران من أنها ستعتبر طرفاً في الصراع.