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اتفاق مصري صيني على تفعيل بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

اتفاق مصري صيني على تفعيل بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  ليو جيان قوه، نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون، والوفد المرافق له.

تعزيز وتوسيع أطر التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الإعلام

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز وتوسيع أطر التعاون القائمة بين الجانبين في مختلف مجالات الإعلام، وتفعيل ما يتضمنه بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بما يسهم في إلقاء الضوء على المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الدولتين، ودعم تبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين الجانبين.

ورحب المهندس خالد عبدالعزيز بالوفد، مؤكدًا الحرص على دعم وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، لا سيما في المجال الإعلامي، مشيرًا إلى تطلع المجلس إلى تعزيز التعاون القائم مع الجانب الصيني وتوسيع مجالاته، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة.

وأضاف أن مصر والصين تحملان إرثًا حضاريًا وتاريخيًا عريقًا، وتتشاركان رؤية تقوم على بناء المستقبل وتعزيز التنمية والتعاون، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة والاحترام التي تجمع بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج، أسهمت في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، وعززت التنسيق والتوافق بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح ليو جيان قوه أن الصين ومصر تسعيان إلى الحفاظ على تواصل مستمر قائم على المنافع المشتركة، استنادًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

وأضاف أن هناك رغبة قوية من جانب الصين في تعزيز العلاقات الإعلامية مع مصر والارتقاء بها بما يتناسب مع مستوى العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تقدير الصين لدور ومكانة مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بينهما، والعمل على تفعيل مجالات التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة، بما يعزز الشراكة الإعلامية بين مصر والصين ويدعم العلاقات المتميزة بين البلدين.

خالد عبدالعزيز الوطنية الصينية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجالات الإعلام

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