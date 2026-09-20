لمواجهة غلاء المعيشة.. اليونان تبحث خفض ضرائب الوقود مؤقتًا بشرط موافقة الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أن بلاده قد تدرس خفض ضرائبها المرتفعة على الوقود بشكل مؤقت؛ في ظل أزمة تكلفة المعيشة، شريطة حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ميتسوتاكيس - في رسالته الأسبوعية المنتظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أداء حكومته المحافظة - أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات لخفض تكلفة وقود التدفئة إلى مستويات أدنى من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستبقي التكلفة الأولية للتر الواحد دون مستوى 1.75 يورو، وفي الوقت ذاته، أكد زيادة الإعانات المالية الشاملة لجميع أنواع التدفئة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد شتاءً قاسياً بشكل خاص، فضلا عن تمديد دعم وقود الديزل طوال شهر أكتوبر.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية من جانب بروكسل، حيث كتب قائلا: "حتى وإن كانت لدى أي حكومة القدرة المالية الاحتياطية، فإن حجم المشكلة يجعل المبادرة الأوروبية أمرا ضروريا، وهذا ما أُصرّ عليه".

وأضاف: "إذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية لا تُحتسب ضمن سقف الإنفاق، فسيكون بإمكاننا دراسة خفض مؤقت للضرائب على الوقود".