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«إيد واحدة».. دعم يصل إلى مستحقيه من قلب قرى الصعيد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«إيد واحدة».. دعم يصل إلى مستحقيه من قلب قرى الصعيد

مبادرة إيد واحدة
مبادرة إيد واحدة
محمود محسن

في قرى الصعيد، حيث تتنوع احتياجات الأسر وتتباين من منطقة إلى أخرى، تأتي المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة» لتضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، عبر حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا. وتعتمد المبادرة على الرصد الميداني والتنسيق مع الجهات المحلية وقواعد بيانات المستفيدين، بما يسهم في توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لواقعها الفعلي.

وتحط المبادرة رحالها في أسوان، محطتها الثامنة بمحافظات الصعيد، بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم مساعدات غذائية وطبية وملابس وأدوات مدرسية، إلى جانب العيادات المتنقلة وغيرها من أوجه الدعم. وفي هذا الملف، نرصد ملامح المرحلة الثالثة من «إيد واحدة»، وآليات تحديد المستفيدين، ودور الجمعيات الأهلية والمتطوعين في الوصول إلى الأسر، فضلًا عن تجربة أسوان في تنظيم وتحديد أولويات العمل الأهلي والتنموي.

نبيلة مكرم: "إيد واحدة" تستهدف تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في قرى الصعيد

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة" تستهدف التوسع في تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن محطة أسوان تمثل المحطة الثامنة للمبادرة في محافظات الصعيد.

وقالت مكرم، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن اختيار القرى المستهدفة يتم وفقًا لاحتياجات المواطنين التي يرصدها المتطوعون ميدانيًا، موضحة أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل المواد الغذائية، والمساعدات الطبية، والعيادات المتنقلة، والأدوات المدرسية، بالتعاون مع 12 مؤسسة من أعضاء التحالف.

وأوضحت أن تجربة المبادرة في محافظات الصعيد أسهمت في تكوين خبرات متراكمة حول طبيعة احتياجات كل قرية، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراك الشباب في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية.

محافظ أسوان: نحدد المناطق المستهدفة في "إيد واحدة" وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة نسقت بشكل كامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعدادًا لانطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة"، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وقواعد بيانات المستفيدين واحتياجاتهم.

وأوضح لاشين، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن تحديد المناطق المستهدفة يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر، وليس بناءً على الخدمات المتاحة، مشيرًا إلى تنوع الدعم بين المساعدات الغذائية، والملابس، والحقائب المدرسية، والكراتين الغذائية وغيرها من أوجه المساندة التي تلائم احتياجات كل أسرة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة أعدت استراتيجية للعمل الأهلي بمشاركة أكثر من 500 جمعية أهلية، لرصد الاحتياجات التنموية جغرافيًا وقطاعيًا، مؤكدًا أن جميع مناطق المحافظة، ومنها نصر النوبة وكوم إمبو وإدفو ودراو، تحظى بالاهتمام ذاته وفقًا لاحتياجاتها.

الصعيد الأسر مبادرة «إيد واحدة» المساعدات المستفيدين

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