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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في جولة مفاجئة.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوي النظافة بأحياء حلوان والمعصرة

رقع القمامة
رقع القمامة
حنان توفيق

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق حيي حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة في إطار تفقدها لعدد من المنشآت التابعة للوزارة ، لمتابعة مستوى منظومة النظافة ورفع المخلفات، ورصد أي ملاحظات أو أوجه قصور على أرض الواقع.

و تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجولة الحالة العامة للنظافة بعدد من الشوارع والمناطق التابعة للحيين، حيث رصدت تدنيًا في مستوى النظافة وتراكمات للقمامة والمخلفات في عدد من الشوارع والميادين وأسفل المحاور المرورية الجديدة، ووجهت د.منال عوض بسرعة التعامل معها ورفعها ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع ضرورة عدم السماح بتكرار ذلك، وتحسين مستوى الخدمة بصورة ملموسة ومستدامة.

و وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إنذارًا إلى رئيسي حيي حلوان والمعصرة، بسبب تدني مستوى النظافة ووجود تراكمات للقمامة والمخلفات في عدد من المناطق.

وشددت د.منال عوض ، علي أن استمرار أو تكرار تلك الملاحظات سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة تجاه رئيسي الحيين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جهاز تنظيم المخلفات باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة النظافة المسؤولة عن أعمال النظافة بنطاق الحيين، بما في ذلك تطبيق الخصومات والغرامات المقررة على الشركة عن أوجه القصور التي تم رصدها وتحرير  محاضر وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات ، وفقًا لمستوى الأداء الفعلي والتعاقدات المنظمة لأعمال النظافة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة في جميع المحافظات تمثل أحد الملفات الخدمية الرئيسية التي تحظى بمتابعة مستمرة من الوزارة باعتبارها أحد الخدمات المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي ، مؤكدة أنه لا مجال للتهاون في التعامل مع أي أوجه قصور تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتؤثر علي سلامتهم وصحتهم .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، القطاعات المعنية بالوزارة بتكثيف المرور الدوري والمفاجئ على نطاق حيي حلوان والمعصرة خلال الفترة القادمة ، ومتابعة مدى التحسن في مستوى خدمة النظافة ورصد أي مخالفات أو إشغالات والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة مستوي النظافة بأحياء حلوان والمعصرة حيي حلوان والمعصرة مستوى منظومة النظافة ورفع المخلفات

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