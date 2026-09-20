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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبوالعينين شحاتة: الألومنيوم يستحق الممتاز.. وأورانج ومصر للتأمين يقدمان موسمًا مميزًا

أبو العينين شحاته
أبو العينين شحاته
علا محمد

أشاد أبوالعينين شحاتة، محلل برنامج "ستاد مصر"، بعدد من أندية دوري القسم الثاني، مؤكدًا أن الألومنيوم يسير بخطى ثابتة ويملك المقومات التي تؤهله للمنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

وقال أبوالعينين شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الألومنيوم ماشي بخطى ثابتة، وكان قريبًا من التأهل في الموسم الماضي، وهو متصدر حاليًا الدوري رغم أنه خرج في جولة باي".

وأضاف: "الألومنيوم من الأندية التي توفر كل شيء للاعبين والجهاز الفني، وهو نادٍ يستحق اللعب في الدوري الممتاز، وعنده كل عوامل النجاح، وينقصه التوفيق فقط".

وتابع حديثه بالإشادة بنادي أورانج، قائلًا: "تحية لنادي أورانج، بسبب النتائج التي يحققها الفريق رغم الظروف التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، لكنه نجح في الفوز بالجولة الأولى والتعادل أمام الشنواني في المباراة الماضية".

وتطرق أبوالعينين شحاتة إلى فريق مصر للتأمين، قائلًا: "مصر للتأمين يقوده أحمد رضوان، لاعب الأهلي السابق، ويقدم موسمًا رائعًا، والفريق يضم لاعبين مميزين".

واختتم تصريحاته بالحديث عن بنها، قائلًا: "بنها نادي محترم وعنده إمكانيات جيدة".

أبوالعينين شحاتة محلل برنامج ستاد مصر ستاد مصر الألومنيوم الدوري الممتاز

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