مشهد إيماني يتصدر مواقع التواصل .. طلاب يؤدون صلاة الظهر داخل مدرسة ببنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق مشهدًا مبهجًا من إحدى مدارس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ظهر خلاله عدد من الطلاب وهم يؤدون صلاة الظهر جماعة داخل فناء المدرسة.

وأظهرت الصور اصطفاف الطلاب في خشوع، بينما أمّهم أحد المعلمين في الصلاة، في أجواء سادها الهدوء والانضباط، وحرص الطلاب على تنظيم وقتهم بين الدراسة وأداء الفريضة.

ولاقى المشهد تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من قبل المتابعين، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا السلوك الإيماني، مؤكدين أن المدرسة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، بل تمتد رسالتها لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب.

ويأتي أداء الطلاب للصلاة داخل المدرسة في إطار ممارسة الشعائر الدينية خلال اليوم الدراسي، مع الالتزام بقواعد الانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وأكد معلقون أن ما حدث يعكس وعي الطلاب وحرص المعلمين على غرس الالتزام الديني، مطالبين بتعميم مثل هذه النماذج الإيجابية داخل المدارس وتخصيص مكان للصلاة بها.