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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عميد طب الزقازيق يرحب بالطلاب الجدد ويؤكد دعمهم خلال الدراسة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

رحب الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق، بالطلاب الجدد، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا حافلا بالنجاح والتفوق، ومسيرة أكاديمية متميزة داخل الكلية وذلك خلال أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأكد عميد كلية الطب أهمية هذه المرحلة الجديدة في حياة الطلاب، باعتبارها بداية لمسيرة علمية ومهنية يسعون خلالها إلى اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لخدمة المجتمع والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، متمنيا لهم تحقيق طموحاتهم وأحلامهم خلال سنوات الدراسة.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الأول بحضور الدكتور محمد بشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سالي محمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة شيرين بهجت، رئيس قسم طب الأسرة، والدكتور محمد رمضان، أستاذ أمراض النساء والتوليد، والأستاذ أحمد يوسف، مدير عام الكلية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية بدء الطلاب عامهم الدراسي بروح من الجدية والالتزام، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية التي توفرها الكلية، بما يسهم في إعداد أطباء قادرين على مواصلة مسيرة التميز والعطاء في المجال الطبي.

وفي ختام اللقاء، وجه عميد كلية الطب التهنئة للطلاب الجدد، متمنيا لهم بداية دراسية موفقة، وسنوات جامعية ناجحة، وأن تكون رحلتهم داخل كلية الطب بجامعة الزقازيق خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية.

الطب البشري الزقازيق بجامعة الزقازيق مجلس إدارة المستشفيات

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