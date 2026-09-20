ما الحكمة من تحريم القمار؟.. الإفتاء: يشتمل على أكلِ أموال الناس بالباطل

وضحت دار الإفتاء معنى القمار، مشيرة إلى أن القمارُ المحرَّمُ شرعًا وهو كلُّ معاملةٍ يُخاطِرُ فيها الطرفان بمالٍ، بحيث يكون أحدُهما غانمًا والآخرُ غارمًا، ويكون الكسب فيها معلقًا على مجرَّد الحظِّ والمصادفة، كمن يدفع مالًا على أن يربح أضعافه إن وقع أمرٌ معيَّن، أو يخسره إن لم يقع.

ما الحكمة من تحريم القمار؟

وبينت الإفتاء في فتوى على صفحتها عبر فيسبوك الحكمة من تحريم القمار قد حُرِّم لما يشتمل عليه من أكلِ أموال الناس بالباطل، وما فيه من الجهالة والغرر الفاحش، وما يُفضي إليه من العداوة والبغضاء والقطيعة، ولِما يتضمنه من إضاعة المال وتبذيره بغير عوضٍ معتبرٍ عند العقلاء.

وتابعت الإفتاء أن القمار يجرُّ الشخص من الاعتماد على الحظ بدلًا من الجدِّ والعمل، مما يؤدي إلى إضعاف الإنتاج، وهو ما ينافي مقصودَ الشرع الشريف في الحثِّ على السعي في طلب الرزق الحلال، وجعلِه سببًا لعمارة الأرض وإقامة المعاش.