ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

شهدت مياه البحر الأحمر أمام مدينة الغردقة ظهورًا لافتًا لثلاثة أفراد من عروس البحر (Dugong)، بعد أن رصد أحد مراكز الغوص الكائنات البحرية خلال رحلة بحرية بالقرب من جزيرة مجاويش.

وجاءت المشاهدة في مشهد مميز، حيث ظهرت عرائس البحر بالقرب من سطح المياه، قبل أن تصعد إلى السطح للتنفس، في سلوك طبيعي لهذا النوع من الثدييات البحرية التي تعتمد على التنفس الهوائي.

3 أفراد في مشهد بحري لافت

ويُعد رصد ثلاثة أفراد من عروس البحر في موقع واحد مشهدًا لافتًا، خاصة مع محدودية أعداد هذا النوع من الكائنات البحرية في مناطق وجوده بالبحر الأحمر.

ويعكس ظهور هذه الكائنات بالقرب من جزيرة مجاويش أهمية المناطق البحرية المحيطة بالغردقة باعتبارها بيئة تضم تنوعًا من الكائنات والثدييات البحرية، وتوفر مناطق مناسبة لمختلف الأنواع البحرية.

أهمية الحفاظ على الحياة البحرية

وتؤكد مثل هذه المشاهدات أهمية استمرار جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموائل الطبيعية والكائنات البحرية، خاصة الأنواع محدودة الأعداد، بما يدعم استدامة التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

كما تمثل مشاهدات عروس البحر خلال الرحلات البحرية والغوص فرصة مهمة للتعرف على الحياة البحرية بالمنطقة، مع ضرورة الالتزام بقواعد مشاهدة الكائنات البحرية وعدم إزعاجها أو الاقتراب منها بصورة تؤثر على سلوكها الطبيعي.