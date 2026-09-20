جولة مسائية مُفاجئة .. وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة ويتابع جاهزية الطوارئ

أجرى الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء السبت، جولة تفقدية داخل مستشفى ساقلتة المركزي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مع التركيز على مدى جاهزية الأقسام الحيوية وانتظام العمل خلال الفترة المسائية.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور ديفيد كمال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد حراز، مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور أحمد الحلواني، مدير إدارة الطوارئ، بحضور الدكتور جيمي جمال، مدير مستشفى ساقلتة المركزي.

واستهل الدكتور أحمد رفعت جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تابع انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة، إلى جانب جاهزية القسم لاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة سرعة التعامل مع المرضى، وتقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل داخل أقسام الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات، خاصة في الفترات المسائية.

كما شملت الجولة تفقد قسم العناية المركزة والحضانات والقسم الداخلي، حيث تابع وكيل الوزارة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وانتظام الفرق الطبية والتمريضية، ومدى توافر الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة دون معوقات.

وحرص الدكتور أحمد رفعت خلال جولته على متابعة جاهزية الأقسام المختلفة والتأكد من انتظام العمل، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والوقوف على أي احتياجات أو معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، شدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على ضرورة الحفاظ على جاهزية المستشفى وأقسامها على مدار 24 ساعة، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مؤكدًا أن المريض واحتياجاته يجب أن يظلا في مقدمة أولويات العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.