مصرع طالب إثر سقوط حائط عليه داخل مزرعة بالفرافرة في الوادي الجديد

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه، مساء أمس السبت، إثر سقوط حائط عليه خلال وجوده داخل مزرعة بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

مصرع طالب إثر سقوط حائط عليه داخل مزرعة بالفرافرة



وتبين أن المتوفى يُدعى حسن سعد الدين مصطفى، حيث أسفر الحادث عن وفاته في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفرافرة، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب سقوط الحائط، مع فحص موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.