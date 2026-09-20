البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة الرياض

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مدينة الرياض، مؤكدًا انه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وأعرب "اليماحي" عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات السافرة وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.