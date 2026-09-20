كان لازم يرجع.. شيكابالا يهاجم مجلس الزمالك بشأن بيزيرا: ضحكوا على الجماهير

انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، تعامل إدارة النادي مع ملف البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدًا أن القرار الصحيح كان يتمثل في إعادة اللاعب إلى الفريق أولًا، ثم مناقشة مستقبله في وقت لاحق.

خوان بيزيرا

وقال شيكابالا، خلال تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: «كان لازم على إدارة الزمالك أن تعيد بيزيرا للفريق وبعد كده تناقش مصيره في الوقت اللي تشوفه، بعدين مش دلوقتي».

وأضاف: «الزمالك مش نادي استثماري، ومش طبيعي لاعب يقعد في البيت ويقولي مش جاي».

وانتقد قائد الزمالك السابق البيان الذي أصدرته إدارة النادي بشأن رفض بيع بيزيرا، معتبرًا أن ما حدث تسبب في حالة من الجدل بين الجماهير، قائلًا: «إدارة الزمالك ضحكت على الجماهير بالبيان السابق برفض بيع خوان بيزيرا».

وكان ملف بيزيرا قد شهد تطورات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة، قبل انتقال اللاعب إلى شباب الأهلي الإماراتي، في صفقة أثارت جدلًا بين جماهير الزمالك، خاصة في ظل المواقف السابقة للنادي بشأن مستقبل اللاعب.