قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على مدينة الرياض
15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التملكي .. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد
شيكابالا: مجلس إدارة الزمالك ضحك على الجمهور في أزمة بيزيرا.. والإدارة يجب أن تعرف قيمة النادي
التضامن: استمرار التسجيل فى مبادرة "فرحة مصر" لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج
هل يجوز للرجال تهذيب الحواجب؟.. أمين الفتوى يجيب
علي جمعة: اسم سيدنا النبي محمد أكثر الأسماء انتشارًا في الأرض
اليوم بدء حجز 25 ألف شقة «إيجار منتهي بالتملك» و«سكن لكل المصريين 9»
عصام عبد الفتاح يرد على اتهامات مجاملة الحكام في العقوبات: كله بيتعاقب
ترامب يقطع إقامته في كامب ديفيد ويعود فجأة إلى البيت الأبيض
تبدأ اليوم .. شروط وخطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار التملكي 2026
سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟
تحذير أمريكي في عُمان وإسرائيل.. استعدادات لإلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي وسط توترات الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة وفاة الفنان مجدي وهبة المأساوية

مجدي وهبة
مجدي وهبة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان مجدى وهبة الذى برع فى تقديم أدوار الشر، واستطاع أن يحفر لنفسه تاريخًا كبيرًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.

مسيرة مجدى وهبة 

اسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف وقالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانون حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

أعمال مجدى وهبة الفنية 

من أشهر أعماله السينمائية "ضربة شمس"، "حادث النصف متر"، "علي بيه مظهر والأربعين حرامي"، "الوحل"، "عصر الحب"، "باب النصر"، "رجال لا يخافون الموت "، "أبناء و قتلة" ، "بدور" وغيرها من الأعمال.

كما شارك "وهبة" في عدد من المسلسلات التليفزيونية، أبرزها "هند والدكتور نعمان"، "الورثة المحترمون" ، "محمد رسول الله"، "الكعبة المشرفة"، والذي شارك في إنتاجه أيضا كما شارك في اعمال اذاعية قليلة مثل "برديس"،"رحلة العذاب" ، "نزوات قاتلة".

زواج مجدى وهبة 

تزوج مجدى وهبة من ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

كان يفكر في السفر إلى الخارج ليعمل مدرسًا بعد يأسه من العثور على فرصة في مجال التمثيل بعد تخرجه، وكان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة.

وفاة مجدى وهبة 

توفى في 4 فبراير 1990 بقرية المشربية السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب وتردّدت شائعات كثيرة تُرجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، على خلفية قضية سابقة تم اتهام "وهبة" بحيازة وتعاطي المخدرات وصدر فيها حكم بالبراءة قبل وفاته.

ذكرى ميلاد الفنان مجدى وهبة الفنان مجدى وهبة مجدى وهبة أعمال مجدي وهبة أفلام مجدي وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ110 مليارات جنيه.. غدا

محافظ البنك المركزي خلال اللقاء

حسن عبد الله يشارك بالاجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام PGC PAPSS

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

المانجا
المانجا
المانجا

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد