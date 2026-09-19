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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الاحتفاء بذكري بليغ حمدي وعرض فيلم «الطير المسافر» بالثقافة السينمائية.. الأربعاء المقبل

بليغ حمدي
بليغ حمدي
أحمد إبراهيم

يستضيف مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح مساء الأربعاء ٢٣ سبتمبر ، عرض الفيلم الوثائقي «الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم» في ذكري الملحن المبدع بليغ حمدي وذلك تمام الساعة السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف بوسط البلد.

يعقب العرض ندوة خاصة يديرها د. أشرف عبد الرحمن،استاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون  ويشارك فيها صُنّاع العمل: المخرج ومدير التصوير د. حسين بكر رئيس المركز القومي السابق ، والناقدة والكاتبة فايزة هنداوي صاحبة فكرة وسيناريو الفيلم،  لمناقشة الجوانب الفنية والفكرية للعمل و مدي التفاعل مع الجمهور.

تفاصيل  «الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم» 

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج وتصوير د. حسين بكر، وسيناريو وفكرة فايزة هنداوي. شارك في المونتاج كل من منار حسني، غادة سراج، ونسمة مصطفى، وأشرفت على إدارة الإنتاج منيرة محمد فهيم. وضع الموسيقى التصويرية د. أحمد عاطف، وصمّم الجرافيك أحمد السرجاني، بينما قام بعمليات المكساج إبراهيم عبد العزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وصمّم البوستر الرسمي هيثم الباجوري.

يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة شيّقة عبر مسيرة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ملحن الألحان الخالدة التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، وغنّاها عمالقة الطرب مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية. يسلّط العمل الضوء على محطات مهمة في حياة بليغ، ويبرز تأثيره الفني وعلاقاته الإبداعية التي أسهمت في تشكيل تجربته الموسيقية المتفرّدة.

يعتمد الفيلم على مواد أرشيفية نادرة، إلى جانب مقابلات مع شخصيات فنية بارزة من عالم الغناء والموسيقى والسينما، مقدماً معالجة توثيقية بصرية تستعيد بليغ كرمز موسيقي وإنساني فريد، وتفتح نافذة لفهم أعمق لتأثيره الممتد في الثقافة العربية.

بليغ حمدي الموسيقار بليغ حمدي مركز الثقافة السينمائية أحمد صالح الفيلم الوثائقي «الطير المسافر بليغ عاشق النغم»

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