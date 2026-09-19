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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مرتب مراتي كان أكبر مني.. أوس أوس يكشف معاناته فى بداية حياته

أوس أوس
أوس أوس
أحمد إبراهيم

تحدث الفنان محمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس»، عن الفترات الصعبة التي مر بها في بداية حياته الفنية، كاشفا عن دور زوجته في مسيرته ودعمها له خلال تلك المرحلة، إلى جانب علاقته بأبنائه وتفاصيل تعاملهم معه داخل المنزل.

وقال أوس أوس، خلال حواره مع معتز الدمرداش في برنامج «ضيفي»: «في تياترو مصر كنت لسه متجوز، وقاعد في شقة إيجار، واسمي معروف، بس بناخد أي كلام من المسرح».

أوس أوس : مراتي كانت شغالة في بنك وبتقبض أكتر مني

وتابع: «مراتي كانت شغالة في بنك وبتقبض أكتر مني، لكنها سابت الشغل وقعدت معايا، ولما روحنا مسرح مصر الدنيا ابتدت تتظبط، وقدرت أشتري بيت وأعمل الحاجات اللي هي نفسها فيها».

وعن شعوره تجاه إسعاد زوجته وأبنائه، قال أوس أوس: «لما مراتي اتبسطت وضحكت، أنا نمت على المخدة مبسوط، وسعادة ولادي ومراتي أحسن من 10 مليون دولار».

كما تحدث أوس أوس عن علاقته بأبنائه، موضحا أن اسمه الفني أصبح مرتبطا بهم إلى درجة أنهم لا يعرفون اسمه الحقيقي، وقال: «في البيت ولادي بيقولولي أوس أوس، ومحدش بيقوللي محمد، وعندي ولادي عمر ودينا، وهما ميعرفوش إن ليا اسم تاني وهو محمد، ومحدش بيقوللي يا محمد غير والدتي».

وأضاف: «مراتي وولادي وكل الناس بيقولولي يا أوس أوس، وفي الوسط الفني محدش بيقوللي يا محمد، غير ساعات أكرم حسني ممكن يقوللي: إزيك يا محمد يا أسامة».

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