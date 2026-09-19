أنا مصمم.. بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا في جدة

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا ساهرا مساء أمس الجمعة 18 سبتمبر، في مدينة جدة المملكة العربية السعودية.

وقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، منها: (دلوقتي عاجبناكوا، والواد قلبه بيوجعه، وانا غلطان، ويا تري، وانا مصمم، وفى ثانية ولع الجو، أنا من غيرك) وغيرها.

أعمال بهاء سلطان

من جهة أخرى، طرح بهاء سلطان مؤخرا ألبومه الجديد “رسيني” الذي يضم 5 أغاني ابرزهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين.

وطرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغيرا بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كأنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «انت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

وفي وقت سابق طرح، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كما طرح الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة تحمل اسم “ننزل فين” وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

أغنية "ننزل فين" غناء بهاء سلطان ومن كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

كما تم طرح بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

كما طرح مؤخرا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.