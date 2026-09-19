حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بلوك أنيق بفستان ذهبي، ولوك ميك اب بألوان النيود يبرز جمال ملامحها.

وفى سياق آخر، قالت الفنانة حنان مطاوع، فى تصريحات سابقة، إنها تواجه تحديات مستمرة فى مجال التمثيل من أجل تقديم أدوار جيدة للجمهور تليق بها وباسمها وما ترغب فى أن تتركه للجمهور من أرشيف فنى لها.

وأوضحت حنان مطاوع، خلال لقائها فى برنامج «ontheroad»، مع الإعلامى بلال العربى، أنها لا تدرى الوصفة السرية للتواجد فى عدد كبير من الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، أو أن تلقى مكانتها التى تستحقها بالتمثيل، قائلة: «أنا لو أعرف الوصفة كنت عملتها من بدرى، هى كومبو ممكن تبقى شلة شبه المنظومة أو إذن إلهي»، ساخرة: «أنا مفتقدة تماما للوصفة هتهالى وأنا اجرب».