فى ذكراه.. زيجات إيهاب خورشيد وشجرة عائلته الفنية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إيهاب خورشيد ، الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ، على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية لكنها مؤثرة.

مشوار إيهاب خورشيد الفني

إيهاب خورشيد، ممثل مصري لم يكمل مشواره الفني، بعد فترة انتشار في الثمانينات، ظهر من خلالها في عدد قليل من الأعمال في أدوار مؤثرة ثم اختفى عن العدسات قبل أن يصنع لنفسه تاريخًا طويلًا في السينما.

ويعد إيهاب خورشيد من الفنانين المنتمين إلى أسر فنية كاملة حيث تزوج من فنانتين وأنجب 3 أبناء.

أعمال إيهاب خورشيد

على الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها عمر خورشيد في الفن، لكن وجهه ظل معروفًا لعشاق سينما الثمانينيات التي خلدت ظهوره في 6 أعمال فقط.

وظهر إيهاب خورشيد في أفلام وعودة الهارب، وتحت الربع، وبنت مشاغبة جدا، وعلى هامش المدينة، والمشاغبون في أجازة نصف السنة، وصاحب الإدارة بواب العمارة.

أسرة فنية كبيرة لـ إيهاب خورشيد

الفنان إيهاب خورشيد اُحيط بأسرة فنية كبيرة، فهو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، ووالدته المنتجة السينمائية والإعلامية اعتماد خورشيد التي رحلت عن دنيانا منذ وقت قصير.

وإيهاب خورشيد شقيق عاز الجيتار الشهير الراحل عمر خورشيد، الذي توفى في ظروف غامضة.

تزوج من الفنانة علا رامي وانجب منها الفنان عمر خورشيد الذي تزوج فيما بعد من الفنانة ياسمين جيلاني.

وبعد انفصال إيهاب خورشيد عن علا رامي، تزوج من الفنانة الراحلة نغم فتوكي ابنة شقيقة الفنانة وردة الجزائرية.

لـ إيهاب خورشيد 3 أبناء، وهم عمر خورشيد - الممثل - وإبنته وردة وإبنه الثاني حسن.

وفاة إيهاب خورشيد

أعلن الفنان عمر خورشيد الإبن الأكبر لـ ايهاب خورشيد، وفاة والده من خلال حسابه على فيسبوك، حيث كتب: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".