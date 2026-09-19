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مبادرة فرحة مصر 2026.. اعرف الشروط والفئات المستحقة لدعم المقبلين على الزواج
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مبادرة فرحة مصر 2026.. اعرف الشروط والفئات المستحقة لدعم المقبلين على الزواج

فرحة مصر
فرحة مصر
منار عبد العظيم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر»، التي تستهدف دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال المساهمة في تجهيز منزل الزوجية وتقديم برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يساعد على الاستعداد لبناء حياة أسرية مستقرة وفقاً لما رصدة صباح الخير يا مصر.

وتأتي المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتستكمل ما بدأته النسخة الأولى من المبادرة في مساندة الشباب وتخفيف الأعباء المرتبطة بتجهيز منزل الزوجية، مع استمرار استقبال طلبات التقديم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة.

رابط التسجيل في مبادرة فرحة مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فتح باب التسجيل أمام الفئات المستهدفة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات المبادرة التقديم إلكترونيًا عبر منصة «فرحة مصر»، وإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، مع الالتزام بالضوابط والشروط المحددة لقبول الطلبات.

وتستهدف المنصة تنظيم عملية التسجيل وحوكمة بيانات المتقدمين، على أن تخضع الطلبات للفحص والتحقق من مدى استيفاء المتقدمين لمعايير الاستحقاق المحددة من جانب الوزارة.

من المستفيدون من مبادرة فرحة مصر؟

وتشمل الفئات المستهدفة من المبادرة عددًا من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إلى جانب المستفيدين أو خريجي دور الرعاية، وكذلك الأشخاص الموجودين داخل أسر بديلة.

كما تشمل المبادرة الأشخاص ذوي الإعاقة من المستوفين للشروط والضوابط المحددة، وذلك في إطار توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة الشباب في بداية حياتهم الزوجية.

شروط التقديم في مبادرة فرحة مصر

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة، حيث يشترط أن يكون قد تم عقد القران أو «نصف الإكليل»، مع عدم إتمام حفل الزفاف حتى تاريخ التقديم.

كما يشترط أن يكون الزواج هو الأول لكل من الزوج والزوجة، وألا يكون أي من الطرفين قد سبق له الاستفادة من مبادرات مماثلة أو الحصول على دعم عيني مماثل من وزارة التضامن الاجتماعي أو أي جهة أخرى.

ويشترط كذلك أن يكون الطرفان مصريي الجنسية، وأن يكونا مستوفيين للسن القانونية للزواج، إلى جانب استيفاء باقي معايير الاستحقاق التي تحددها المبادرة.

دعم تجهيز منزل الزوجية

ولا تقتصر مبادرة «فرحة مصر» على تقديم الدعم المرتبط بالزواج فقط، وإنما تستهدف المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لتجهيز منزل الزوجية، بما يساعد الأسر المستفيدة على تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.

وتشارك في تنفيذ المبادرة مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين وفقًا للضوابط المحددة.

التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج

وتتضمن المبادرة أيضًا برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج من خلال برنامج «مودة»، بهدف إكساب الشباب المعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.

كما تتيح المبادرة الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج، بما يساعد الأزواج الجدد على التعامل مع المسؤوليات والتحديات المرتبطة بالحياة الأسرية.

8 آلاف مستفيد في النسخة الثانية

وتستهدف النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» دعم 8 آلاف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 4 آلاف عريس و4 آلاف عروس، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت النسخة الأولى من المبادرة قد ساهمت في تيسير زواج ألف عريس وألف عروس، بينما تستهدف النسخة الجديدة توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى عدد أكبر من الشباب والفتيات المستحقين للدعم.

كيف يستفيد المتقدم من المبادرة؟

ويبدأ الراغب في الاستفادة من المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية «فرحة مصر»، ثم استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة، على أن يتم فحص الطلبات والتحقق من مدى استيفاء الشروط ومعايير الاستحقاق.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال طلبات التسجيل للفئات المستهدفة، مع التأكيد على ضرورة تقديم البيانات المطلوبة بشكل صحيح واستيفاء الشروط المحددة للاستفادة من أوجه الدعم التي تقدمها المبادرة.

مبادرة فرحة مصر التقديم علي مبادرة فرحة مصر الشروط المطلوبة للتقديم ع فرحة مصر

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