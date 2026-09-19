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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
آية التيجي

تُعد الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة المنزلية سهولة في الاستخدام، إذ لا يحتاج الأمر سوى إلى إضافة الماء وتشغيل الجهاز للحصول على ماء ساخن خلال دقائق، سواء لإعداد الشاي أو القهوة أو غيرهما من المشروبات.

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

لكن سهولة تشغيل الغلاية قد تجعل البعض يتعامل معها بشكل غير صحيح، من خلال عادات يومية تبدو بسيطة، لكنها قد تقلل من كفاءة الجهاز وعمره الافتراضي، وفي بعض الحالات قد تزيد من احتمالات وقوع مشكلات تتعلق بالسلامة، لذلك هناك عدد من الأخطاء التي يُفضل تجنبها عند استخدام الغلاية الكهربائية، وفقا لما نشر في موقع ذا صن البريطاني، وتشمل:

- تجاوز الحد الأقصى للمياه:

من الأخطاء الشائعة ملء الغلاية بالمياه أعلى من العلامة المحددة للحد الأقصى، بهدف تسخين كمية أكبر من الماء في مرة واحدة.

لكن زيادة مستوى المياه عن الحد المسموح به قد تتسبب في اندفاع المياه أثناء عملية الغليان، وهو ما قد يؤدي إلى انسكاب الماء الساخن أو وصوله إلى أجزاء لا ينبغي أن تتعرض للمياه.

لذلك يُفضل الالتزام بعلامة الحد الأقصى للمياه الموجودة داخل الغلاية.

- تشغيل الغلاية بكمية مياه قليلة جدًا:

كما أن زيادة المياه عن الحد المسموح به أمر غير صحيح، فإن تشغيل الغلاية وهي شبه فارغة أو بكمية أقل من الحد الأدنى الموصى به قد يسبب مشكلات في بعض الأجهزة.

وتحتوي العديد من الغلايات الحديثة على خاصية الإيقاف التلقائي عند اكتشاف عدم وجود كمية كافية من المياه، إلا أن هذه الخاصية لا تعني إمكانية تشغيل الجهاز دون الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

- عدم تنظيف الغلاية من الترسبات:

مع الاستخدام المتكرر، يمكن أن تتجمع ترسبات الأملاح والمعادن داخل الغلاية، خاصة عند استخدام مياه تحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن.

وقد تظهر هذه الترسبات في صورة طبقة بيضاء على قاع الغلاية أو جوانبها، ومع تراكمها قد تتأثر كفاءة عملية تسخين المياه.

لذلك يجب تنظيف الغلاية بصورة دورية، باستخدام الطريقة المناسبة وفق تعليمات الشركة المصنعة.

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

- غمر الغلاية أو قاعدة الكهرباء في المياه:

من الأخطاء التي يجب الانتباه إليها محاولة تنظيف الغلاية الكهربائية بالطريقة نفسها المستخدمة مع الأواني المنزلية.

ويُحذر من غمر جسم الغلاية أو قاعدة التوصيل الكهربائية في المياه، لأن الأجزاء الكهربائية يجب ألا تتعرض للماء.

وقبل تنظيف الغلاية، يجب فصلها عن مصدر الكهرباء، ثم اتباع تعليمات التنظيف الموجودة في دليل الجهاز.

- ترك المياه داخل الغلاية لفترات طويلة:

قد يترك البعض المياه المتبقية داخل الغلاية حتى موعد الاستخدام التالي، وربما تظل لساعات طويلة.

ويُفضل تفريغ المياه التي لم يتم استخدامها، وإعادة ملء الغلاية بالكمية المطلوبة عند الحاجة، بدلًا من الاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة أو إعادة تسخين الكمية نفسها بشكل متكرر.

كما أن بقاء المياه داخل الغلاية لفترات طويلة قد يساهم في زيادة الترسبات، وفقًا لطبيعة المياه وظروف الاستخدام.

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

- إعادة غلي المياه أكثر من مرة:

قد يلجأ البعض إلى إعادة تشغيل الغلاية عدة مرات لتسخين المياه نفسها، لكن إذا كان المستخدم يحتاج إلى كوب واحد فقط، فمن الأفضل وضع الكمية التي يحتاجها من المياه وتسخينها بدلًا من غلي كمية كبيرة ثم إعادة تسخينها.

ويساعد ذلك أيضًا على استخدام الغلاية بصورة أكثر كفاءة.

- استخدام الغلاية لأغراض غير مخصصة لها:

صُممت الغلاية الكهربائية بشكل أساسي لتسخين المياه، ولذلك لا يُنصح باستخدامها كبديل عن أواني الطهي أو وضع الحليب والمشروبات المختلفة داخلها، إلا إذا كانت الشركة المصنعة تنص بوضوح على إمكانية استخدامها لهذا الغرض.

إضافة مواد أخرى إلى الغلاية قد تؤدي إلى التصاق بقايا داخلها، وتجعل عملية التنظيف أكثر صعوبة، كما قد تؤثر في آلية تشغيل بعض الموديلات.

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

نصائح للحفاظ على الغلاية الكهربائية

للحفاظ على الغلاية الكهربائية وإطالة عمرها الافتراضي، يُفضل الالتزام بعدد من العادات البسيطة، أبرزها:

ـ عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد للمياه.

ـ الالتزام بالحد الأدنى للمياه وفق تعليمات الجهاز.

ـ تنظيف الترسبات بصورة دورية.

ـ عدم تعريض الأجزاء الكهربائية للمياه.

ـ فصل الغلاية عن الكهرباء قبل تنظيفها.

ـ تفريغ المياه غير المستخدمة بدلًا من تركها لفترات طويلة.

ـ تسخين كمية المياه المطلوبة فقط قدر الإمكان.

ـ عدم وضع أي مشروبات أو سوائل أخرى داخل الغلاية، ما لم يسمح دليل الاستخدام بذلك.

ـ الرجوع إلى تعليمات الشركة المصنعة عند تنظيف الجهاز أو استخدامه.

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