قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي: ترامب مستعد للتحدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
بيكهام: زيزو كان أحسن في الزمالك.. واحتفلت أمام الأهلي لهذا السبب
الأهلي يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر بتصعيد موهوب جديد
هل دعاء الأم على أولادها رغم عدم تقصيرهم يستجاب؟.. الإفتاء توضح هل يتحقق
لميس الحديدي: اختلاف السياسات لا يعني التفريط في استقرار الدولة.. وحماية الأطفال رقميًا أولوية
كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد
لو طفلك بيصحى تعبان من النوم.. أسباب وعلامات لا تنتبهي لها.. متى يجب استشارة الطبيب؟
أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا
تعليق الرحلات الجوية في مطار لوكسمبورج بعد رصد طائرات مسيّرة
معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة
كريم رمزى : الزمالك يخطط لتجديد عقد محمود بنتايج لفترة إضافية
ترامب يوقع قانون العقوبات على روسيا وإيران: يستهدف قطاع الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو طفلك بيصحى تعبان من النوم.. أسباب وعلامات لا تنتبهي لها.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها
لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها
أسماء عبد الحفيظ

تلاحظ بعض الأمهات أن الطفل ينام عدد ساعات يبدو كافيًا، لكنه يستيقظ في الصباح مرهقًا، قليل النشاط أو سريع الانفعال، ما يثير التساؤل حول السبب، خاصة إذا تكرر الأمر بشكل يومي.

لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها

ولا يرتبط الشعور بالتعب دائمًا بعدد ساعات النوم فقط، فقد تؤثر جودة النوم والعادات اليومية والنظام الغذائي وبعض المشكلات الصحية على نشاط الطفل خلال اليوم.

لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها

1. نوم الطفل غير المتواصل

قد يظل الطفل في السرير لعدد ساعات طويلة، لكنه لا يحصل على نوم عميق ومتواصل بسبب الاستيقاظ المتكرر أو الأحلام المزعجة أو الحاجة لدخول الحمام، وبالتالي قد يستيقظ دون الشعور بالراحة الكافية.

2. استخدام الشاشات قبل النوم

الهاتف والتليفزيون والألعاب الإلكترونية قبل موعد النوم قد تجعل الطفل أكثر يقظة وتؤثر على روتين النوم، لذلك من الأفضل وضع فترة هدوء قبل النوم وإبعاد الأجهزة الإلكترونية عن وقت النوم.

3. مواعيد النوم غير المنتظمة

تغيير موعد النوم والاستيقاظ من يوم لآخر قد يجعل حصول الطفل على نوم منتظم أكثر صعوبة، خاصة مع بداية الدراسة وزيادة الالتزامات الصباحية.

وتحتاج الأسرة إلى وضع روتين ثابت قدر الإمكان، يتضمن موعدًا محددًا للنوم والاستيقاظ، مع تهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومريحة.

4. عدم حصول الطفل على غذاء متوازن

النظام الغذائي غير المتوازن قد يؤثر على نشاط الطفل خلال اليوم، خصوصًا إذا كان يعتمد على الحلويات والمشروبات المحلاة والأطعمة قليلة القيمة الغذائية، مع إهمال وجبات تحتوي على مصادر متنوعة من البروتين والخضروات والفواكه والحبوب.

كما أن الإفطار المناسب قبل الذهاب إلى المدرسة يساعد الطفل على بدء يومه بوجبة توفر له الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها.

لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها 

5. قلة الحركة خلال اليوم

النشاط البدني المناسب لعمر الطفل جزء مهم من نمط الحياة الصحي، بينما قضاء ساعات طويلة في الجلوس أمام الشاشات قد يقلل الحركة ويؤثر في روتين النوم.

لذلك يمكن تشجيع الطفل على اللعب والحركة خلال اليوم، مع تجنب النشاط المجهد جدًا قبل النوم مباشرة.

6. الشخير أثناء النوم

من العلامات التي تستحق الانتباه الشخير المتكرر أو التنفس بصعوبة أثناء النوم، خاصة إذا صاحبه النوم بفم مفتوح أو الاستيقاظ المتكرر أو النعاس خلال النهار.

وفي هذه الحالة لا يفضل اعتبار تعب الطفل مجرد نتيجة لقلة النوم، بل يجب استشارة طبيب الأطفال لتقييم السبب.

7. التوتر والقلق

المشكلات التي يمر بها الطفل في المدرسة أو المنزل قد تنعكس على نومه، حتى إذا لم يتحدث عنها بشكل مباشر. وقد يظهر ذلك في صورة صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أو الكوابيس أو التهيج في الصباح.

لذلك من المهم منح الطفل مساحة للتحدث عما يزعجه، والاستماع إليه دون تخويف أو ضغط.

متى يحتاج الطفل إلى الطبيب؟

إذا استمر الإرهاق رغم انتظام مواعيد النوم وتحسين العادات اليومية، أو كان التعب شديدًا ويؤثر على الدراسة واللعب والنشاط المعتاد، فمن الأفضل استشارة طبيب أطفال.

ويحتاج الأمر إلى اهتمام أكبر إذا صاحب التعب فقدان وزن غير مبرر، شحوب واضح، ضيق تنفس، دوخة متكررة، صداع مستمر، عطش أو تبول بصورة غير معتادة، أو شخير شديد مع توقف ملحوظ في التنفس أثناء النوم.

نوم نوم الطفل غير المتواصل استخدام الشاشات قبل النوم الاستيقاظ الاستيقاظ المتكرر لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه أسباب لا تنتبهي لها الأمهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

اجازة السادس من اكتوبر

حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور دير الأنبا صموئيل ويتفقد كنيسته الأثرية ومزاراته| صور

القناة

فتاة تبكي متأثرة بعد نسيانها كيفية أداء الصلاة: روحت أصلي لقيتني ناسية إزاي أصلي

الأم

أم تستغيث بعد تعرض نجلها للتنمر بسبب عملها في الإمارات: ارحموني وارحموا ولادي

بالصور

لو طفلك بيصحى تعبان من النوم.. أسباب وعلامات لا تنتبهي لها.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها
لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها
لو طفلك بيصحى تعبان رغم نومه.. أسباب لا تنتبهي لها

طريقة عمل الأرز بالكبدة.. وجبة سريعة ومشبعة

طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد