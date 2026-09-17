من البيت للمدرسة.. قواعد التعامل مع الطفل المصاب بالسكري والأمراض المزمنة

يحتاج الطفل المصاب بالسكري أو أحد الأمراض المزمنة إلى رعاية تتجاوز حدود العيادة والمستشفى، لتشمل المنزل والمدرسة ووسائل المواصلات وجميع الأماكن التي يتواجد فيها يوميًا.

حماية الطفل ومساعدته على التعامل

ومع طبيعة هذه الأمراض التي تتطلب متابعة مستمرة والتزامًا بالعلاج، تصبح الأسرة والمدرسة شريكين أساسيين في حماية الطفل ومساعدته على التعامل مع حالته الصحية بصورة آمنة.

أهمية التوعية الطبية والاعتماد على المصادر

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة والحساسية، مجموعة من القواعد والإرشادات المهمة للتعامل مع الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، مؤكدًا أهمية التوعية الطبية والاعتماد على المصادر الموثوقة، إلى جانب تدريب الطفل وأسرته على كيفية استخدام الأدوية والأجهزة الطبية بالشكل الصحيح.

رعاية مستمرة تبدأ من المنزل

قال الدكتور مجدي بدران إن الطفل المصاب بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة، خاصة أنه قد يكون مطالبًا بتناول أدوية بصورة متكررة أو استخدام أجهزة طبية مرتبطة بحالته.

وأوضح أن الرعاية الصحية لا تقتصر على وجود الطفل داخل المستشفى أو عيادة الطبيب، وإنما تمتد إلى المنزل والمدرسة ووسائل المواصلات وكل الأماكن التي يقضي فيها الطفل وقته.

إشراك الطفل والأسرة في العلاج

وشدد بدران على أهمية إشراك الطفل وأسرته في العملية الطبية، بما يتناسب مع عمر الطفل وقدرته على فهم حالته الصحية.

وأكد أن تدريب الطفل على التعامل الصحيح مع أدويته وأجهزته الطبية يمثل جانبًا مهمًا من الرعاية، خاصة في الحالات التي تتطلب استخدام البخاخات أو أجهزة الاستنشاق بصورة منتظمة.

المدرسة شريك أساسي في حماية الطفل

وأشار خبير المناعة والحساسية إلى ضرورة تعريف المدرسة بحالة الطفل الصحية والأدوية التي يستخدمها، حتى يتمكن المسؤولون عن رعايته خلال اليوم الدراسي من التعامل معه بالشكل المناسب عند الحاجة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى أدوية أو متابعة مستمرة خلال ساعات الدراسة، بما يساعد على توفير بيئة أكثر أمانًا لهم.

التحذير من المعلومات الطبية غير الموثوقة

وحذر بدران من الاعتماد على المعلومات الطبية المنتشرة عبر مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أن تشابه الأعراض بين طفل وآخر لا يعني بالضرورة تشابه التشخيص أو العلاج.

كما دعا إلى عدم تقليد علاج مريض آخر، والاعتماد بدلًا من ذلك على الأطباء والجهات الصحية الرسمية عند الحصول على المعلومات أو اتخاذ أي قرار يتعلق بعلاج الطفل.

النظافة والوقاية من العدوى

وفيما يتعلق بوقاية الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، أشار بدران إلى أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية والبيئة المحيطة بالطفل.

وتشمل الإجراءات التي ذكرها الحفاظ على نظافة اليدين والأسطح، وقص الأظافر، والاهتمام بنظافة البيئة، إلى جانب ارتداء الكمامة عند الحاجة ووفقًا للتوجيهات الطبية.

كما تطرق إلى أهمية الانتباه إلى العادات الغذائية، محذرًا من الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على إضافات غذائية، مع ضرورة أن يتناسب النظام الغذائي مع الحالة الصحية للطفل وتوصيات الطبيب المعالج.

رعاية متكاملة لحياة أكثر أمانًا

وتؤكد هذه الإرشادات أن التعامل مع الطفل المصاب بالسكري أو أي مرض مزمن لا يعتمد فقط على الدواء، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المتابعة الطبية، وتوعية الطفل وأسرته، وتعاون المدرسة، والاهتمام بالنظافة والتغذية، مع تجنب المعلومات والعلاجات غير الموثوقة.