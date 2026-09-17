يارا السكري تكشف حقيقة ما قالته عن أحمد العوضي

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيه مع الفنانة يارا السكري، عقب ندوتها مع الفنان أحمد العوضي، في قمة الإعلام العربي في دبي.

وفي بداي الفيديو، مازحت يارا السكري، نيشان قائلة له: «جلاب المصايب أنت»، في إشارة منها إلى رد الفعل عقب تصريحاتها في الندوة.

وداعبه نيشان قائلًا: «يارا السكري في قمة الإعلام العربي: أيوة بحب»، لترد عليه قائلة: «لأ ما تأولنيش كلام أنا ما قولتوش.. أنا قولت في حاجة حقيقية .. يمكن صداقة أو كيمستري.. والكيمستري بينا 20 من 10».

تصريح يارا السكري

وتحدثت يارا السكري عن فكرة الثنائيات وعلاقة الجمهور بها، قائلة: «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»، في إشارة إلى أن وجود الانسجام والمشاعر الحقيقية قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الجمهور يتفاعل مع أي ثنائي فني أو عاطفي.

وجاء تصريح يارا خلال الندوة التي شارك فيها أحمد العوضي والإعلامي نيشان، لتفتح كلماتها بابًا واسعًا للتفاعل بين الجمهور، خصوصًا أن الحديث عن علاقتها بالعوضي كان من أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

أعمال يارا السكري

وكان أحدث أعمال يارا السكري، هو فيلم صقر وكناريا، مع محمد إمام وشيكو، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية خلال الأشهر الماضية.

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.