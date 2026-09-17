أحمد العوضي عن منافسة محمد رمضان في رمضان 2027: الصراع اللي بيتقال مش موجود

تحدث الفنان أحمد العوضي عن المنافسة المنتظرة في موسم دراما رمضان 2027، خاصة مع مشاركة الفنان محمد رمضان في الموسم نفسه، مؤكدًا أن وجود أكثر من نجم في السباق الرمضاني لا يعني بالضرورة وجود خلاف أو منافسة شخصية بينهم.

وجاءت تصريحات أحمد العوضي خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، اليوم الخميس 17 سبتمبر، بمشاركة الفنان يوسف الخال والفنانة يارا السكري، وأدارها الإعلامي نيشان.

وخلال الندوة، وجه نيشان سؤالًا إلى يارا السكري حول توقعاتها كمشاهدة مصرية بشأن فرص النجوم في جذب نسب المشاهدة خلال الموسم الرمضاني، في ظل المنافسة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان.

وتدخل العوضي طالبًا من نيشان توجيه السؤال إليه، ليتحدث بنفسه عن طبيعة المنافسة بينه وبين محمد رمضان، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز حدود المنافسة الفنية.

وقال أحمد العوضي: «إحنا في الآخر زملاء، وكلنا بنتنافس من أجل إرضاء المشاهد»، موضحًا أن المنافسة بين النجوم جزء طبيعي من الموسم الدرامي، وأن الهدف الأساسي منها هو تقديم أعمال تلقى قبول الجمهور.

أحمد العوضي: المقارنات بتخلق صراع مش موجود

وأشار العوضي إلى أن المقارنات بين الفنانين عادة ما تكون من صناعة الجمهور ووسائل الإعلام، لافتًا إلى أنها قد تمنح المنافسة الفنية طابعًا أكثر حدة من حقيقتها.

وأضاف أحمد العوضي: «الناس بتعمل دايمًا مقارنات سخنة وبتفترض صراع مش موجود»، مؤكدًا أن وجود نجوم كبار في موسم واحد لا يعني وجود صراع بينهم، وإنما يفتح المجال أمام المشاهد لاختيار الأعمال التي تناسبه.

وشدد أحمد العوضي على أن المنافسة الحقيقية في موسم رمضان تتمثل في قدرة كل فنان على تقديم عمل يجذب الجمهور ويحقق له تجربة مشاهدة ممتعة، بعيدًا عن فكرة تحويل المنافسة الفنية إلى خلافات أو صراعات شخصية.