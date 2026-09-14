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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي ونيللي كريم يشاركان فى قمة الإعلام العربي

أحمد العوضي ونيللي كريم ومحمد عبد السلام
أحمد العوضي ونيللي كريم ومحمد عبد السلام
أحمد إبراهيم

يشارك كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة نيللي كريم، والمخرج محمد عبد السلام، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 بمدينة دبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري.

أحمد العوضي رفقة نيللي كريم والمخرج محمد عبد السلام

وتأتي مشاركة أحمد العوضي كمتحدث ضمن فعاليات منتدى الأفلام، الذي يجمع عددا من أبرز نجوم وصناع السينما، من بينهم نيللي كريم، ودينا الشربيني، وعابد فهد، وداود حسني.

أحمد العوضي يتحدث عن سلطان الديب

من ناحية أخرى كشف أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة بشأن مسلسله المقبل «سلطان الديب»، والمقرر أن يخوض من خلاله منافسات موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وأنه سيكون مختلفًا عن كل الأعمال التي قدمها من قبل، سواء على مستوى الشخصية أو الأحداث.

وقال أحمد العوضي، إن مسلسل «سلطان الديب» سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، موضحًا أن الجمهور على موعد مع عدد كبير من المفاجآت خلال الأحداث، وهو ما يجعله متحمسًا لتقديم العمل في موسم رمضان 2027.

وأضاف العوضي أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل تجرى خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل يعمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل قبل بدء التصوير.

ويأتي «سلطان الديب» ضمن الأعمال المنتظرة بقوة في موسم رمضان 2027، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أحمد العوضي، وحرصه خلال السنوات الماضية على تقديم شخصيات مختلفة تحمل طابعًا خاصًا، وهو ما جعل أعماله تحظى باهتمام الجمهور منذ الإعلان عنها.

كان أحمد العوضي قد كشف مؤخرًا عن الاسم النهائي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، بعدما أثار حالة من التشويق بين جمهوره من خلال مسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن يؤكد اختيار اسم العمل.

ويشارك في بطولة «سلطان الديب» الفنانة يارا السكري، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج تامر مرسي، فيما تتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل والاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير «سلطان الديب» خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع استكمال التجهيزات الخاصة بالعمل، استعدادًا للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، خاصة أن صناع المسلسل يسعون إلى تقديم تجربة درامية تحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال السابقة.

وعن تريند الثمانينات الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث أحمد العوضي عن علاقته بهذا الاتجاه، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه من أوائل الفنانين الذين شاركوا في هذا الترند، مشيرًا إلى أن إطلالة شخصية «فهد» التي قدمها في مسلسل «فهد البطل» كانت تنتمي إلى أجواء حقبة الثمانينات.

وقال العوضي: «أنا أول واحد شاركت في تريند الثمانينات، لأن الجاكيت بتاع مسلسل فهد البطل هو مسلسل ثمانينات»، في إشارة إلى الستايل والملابس التي ظهر بها خلال أحداث العمل، والتي حملت ملامح مرتبطة بالفترة الزمنية التي دارت فيها الأحداث.

وكان مسلسل «فهد البطل» قد عُرض ضمن موسم رمضان 2025، وقدم خلاله أحمد العوضي شخصية «فهد»، في عمل اعتمد على أجواء شعبية وصراعات درامية، وواصل من خلاله تقديم الشخصيات التي تحمل أسماء أعماله الرمضانية، وهو النهج الذي استمر لاحقًا مع «علي كلاي»، وصولًا إلى «سلطان الديب» المقرر عرضه في رمضان 2027.

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