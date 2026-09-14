بعد عام على رحيل شقيقه بأزمة قلبية.. وفاة طالب بالصف الأول الابتدائي داخل مدرسة في الدقهلية

لفظ طالب بالصف الأول الايتدائى أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل مدرسة الشهيد هشام بركات الرسمية للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة مدرسة الشهيد هشام بركات الرسمية للغات بوفاة طفل داخل حرم المدرسة.

تم الدفع بسيارة الإسعاف ، وبالفحص تبين وفاة الطفل "آسر إسلام"، بالصف الأول الابتدائي حيث تعرض لسقوط مفاجئ مغشيًا عليه أثناء تواجده بالمدرسة دون التعرض لأي تصادم.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على التلميذ، تبين بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية؛ مما أدى إلى توقف مفاجئ بعضلة القلب.

تم نقل جثة الطفل بمستشفى المنصورة العام التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

يذكر أن شقيقه أيضا قد توفى العام الماضى حيث استقل عمر المصعد للطابق العاشر، إلا أن التيار الكهربائي انقطع وتوقف بين الطابقين السادس والسابع ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية.