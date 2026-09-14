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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتذاره للزمالك.. طارق يحيى يهاجم بيزيرا: بيان أونطة وهجص

بيزيرا
بيزيرا
علا محمد

انتقد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، البيان الذي أصدره خوان بيزيرا، لاعب الفريق، للاعتذار إلى النادي وجماهيره، مؤكدًا أن اللاعب يتمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية: «بيان خوان بيزيرا كله ضحك على الدقون وكلام أونطة وهجص، ميدخلش ذمتي بتعريفة، هو بيعتذر علشان هيلعب؟ ده عمل بيان اعتذار علشان هيمشي، بالسلامة يا عم».

وكان خوان بيزيرا قد وجّه رسالة اعتذار إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

ونشر بيزيرا بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أكد خلاله أنه قضى موسمًا رائعًا مع الزمالك، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري، معربًا عن اعتذاره للنادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني والجماهير.

وأكد اللاعب استعداده الكامل لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليه، مشددًا على تقديره للحب والدعم الذي تلقاه من جماهير الزمالك والهتافات التي كانت تردد اسمه في المدرجات، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه طوال الموسم الماضي.

وأوضح بيزيرا أن علاقته بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا، معربًا عن امتنانه للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراره مع الفريق، وكذلك للجهود التي بذلوها من أجل الإبقاء عليه داخل الزمالك.

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه اختار الرحيل في الوقت الحالي لأنه يرى أن أمامه فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أنها تمثل حلمًا كبيرًا له ولعائلته، وهو ما دفعه للتمسك برغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد.

وشدد بيزيرا على أنه قدم كل ما لديه للفريق طوال الموسم الماضي، مؤكدًا كامل تقديره واحترامه للنادي وجماهيره، ومتمنيًا أن تتحقق رغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد وفقًا للشروط التي يحددها الزمالك.

واختتم اللاعب رسالته بالتأكيد على رغبته في الرحيل مع الحفاظ على علاقته الطيبة بكل من داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك وجماهيره سيظلان فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرته الكروية، مجددًا اعتذاره للجميع، ومؤكدًا أن النادي وجماهيره سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبه.

طارق يحيى نجم الزمالك السابق الزمالك بيزيرا خوان بيزيرا

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