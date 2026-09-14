قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين| تعرف عليها
أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين
يقترب من 52 جنيها.. قفزة في سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم
20 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. خبير اقتصادي يحذر من الهوس العقاري
وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي "سلمي" وليس في أعماق الجبال والمخابئ
صانعة محتوى تثير الجدل بتوجيه لفظ مسيء إلى الدمايطة.. ما القصة؟
وزير العمل الأردني لـ(أ ش أ): مصر قدمت كل التسهيلات لإنجاح مؤتمر العمل العربي
رئيس الوزراء للمحافظين: توسعوا في إقامة المعارض والأسواق والتزموا بحظر قطع الأشجار
قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"
ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا
عام دراسي بلا مدارس.. كيف يواجه أطفال غزة التعليم وسط النزوح؟
صناع فيلم «Naza» مهددون بسحب الجنسية بعد فضح جيش الاحتلال الإسـرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة كان عنده حق في بيزيرا.. إحنا اللي كنا غلط

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران   -  
علا محمد

علق جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، على أزمة خوان بيزيرا ورغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن التصريحات السابقة لحسن شحاتة بشأن اللاعب أثبتت صحتها.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «الجمهور كله زعل من حسن شحاتة لما قال بيزيرا بياخد لقطة وبيمثل، والمعلم طلع هو اللي صح وعنده حق، إحنا اللي كنا غلط».

وأضاف: «من حب خوان بيزيرا ووالده للزمالك في اللقطة دي والحضن ده، قولنا إنه هيبقى مدرب الزمالك في يوم من الأيام، وكل ده راح عشان كام؟ نص مليون زيادة يعني؟».

وكان خوان بيزيرا قد وجّه رسالة اعتذار إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

ونشر بيزيرا بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أكد خلاله أنه قضى موسمًا رائعًا مع الزمالك، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري، معربًا عن اعتذاره للنادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني والجماهير.

وأكد اللاعب استعداده الكامل لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليه، مشددًا على تقديره للحب والدعم الذي تلقاه من جماهير الزمالك والهتافات التي كانت تردد اسمه في المدرجات، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه طوال الموسم الماضي.

وأوضح بيزيرا أن علاقته بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا، معربًا عن امتنانه للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراره مع الفريق، وكذلك للجهود التي بذلوها من أجل الإبقاء عليه داخل الزمالك.

وأشار إلى أنه اختار الرحيل في الوقت الحالي لأنه يرى أن أمامه فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أنها تمثل حلمًا كبيرًا له ولعائلته، وهو ما دفعه للتمسك برغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد.

وشدد لاعب الزمالك على أنه قدم كل ما لديه للفريق طوال الموسم الماضي، مؤكدًا كامل تقديره واحترامه للنادي وجماهيره، ومتمنيًا أن تتحقق رغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد وفقًا للشروط التي يحددها الزمالك.

واختتم بيزيرا رسالته بالتأكيد على رغبته في الرحيل مع الحفاظ على علاقته الطيبة بكل من داخل النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك وجماهيره سيظلان فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرته الكروية، مجددًا اعتذاره للجميع، ومؤكدًا أن النادي وجماهيره سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبه.

جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق خوان بيزيرا القلعة البيضاء حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل

«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

الصحة تعلن تسجيل 1991 حالة حقن خلال الساعة الذهبية بوحدات السكتة الدماغية خلال عام 2026

لميس الحديدي

لميس الحديدي تكشف تفاصيل صادمة عن أزمة تراك في مطار القاهرة

سيدة تستغيث من تعرضها للابتزاز

ادعى أنه طبيب تجميل.. سيدة تتعرض للابتزاز والتهديد من شاب في التجمع الخامس

بالصور

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد