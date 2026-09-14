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سابوا الباب مفتوح وبنتي خرجت.. فيديو يثير الجدل لـ ولية أمر بالإسكندرية تزعم إهمال إحدى المدراس
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سابوا الباب مفتوح وبنتي خرجت.. فيديو يثير الجدل لـ ولية أمر بالإسكندرية تزعم إهمال إحدى المدراس

فيديو يثير الجدل لـ ولية أمر بالإسكندرية تزعم إهمال احدي المدراس
فيديو يثير الجدل لـ ولية أمر بالإسكندرية تزعم إهمال احدي المدراس
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشرته ولية أمر تزعم فيه إهمال إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو المتداول وهي تصرخ وتبكي بحرقة قائلة: "سابوا الباب مفتوح ولقيت بنتي خرجت لوحدها في الشارع".

وطالب قطاع من أولياء الأمور بضرورة محاسبة أمن المدرسة وإدارتها، مشددين على أهمية إغلاق الأبواب بإحكام لضمان سلامة الأطفال وعدم خروجهم تحت أي ظرف إلا برفقة ذويهم.

في المقابل، انتقد بعض المتابعين الطريقة التي عرضت بها السيدة المشكلة عبر البث المباشر، ووصفوا رد فعلها بـ "المبالغ فيه"، معتبرين أن تصدير الأزمات المدرسية عبر السوشيال ميديا بـ "الصراخ" ليس الحل الأمثل، وكان الأجدر بها التوجه فوراً لإدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية لتقديم شكوى رسمية.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو محافظة الإسكندرية الأزمات المدرسية أولياء الأمور

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