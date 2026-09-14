وزير الخارجية: لابد من احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، وذلك خلال لقائه بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان الذي أشاد بالدور المصري لدعم استقرار السودان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير استقبل بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة السودانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودعم مسارات التهدئة.

وأوضح بيان الخارجبة أن عبد العاطي استعرض موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ومؤكداً على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وبحسب البيان، أكد الجانبان علي أهمية احترام سيادة السودان ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، فضلا عن نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

من جانبه، أشاد المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان بالدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي للمساهمة في إنهاء الأزمة، مؤكداً حرص الأمم المتحدة على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بما يسهم في إنهاء الصراع.