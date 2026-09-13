نبيل فهمي: نرفض أي ترتيبات من شأنها إنشاء كيانات موازية بالسودان

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاحد، بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات مطولة تناولت تطورات الأوضاع في السودان، وتبادلا وجهات النظر حول نتائج زيارة الآلية الخماسية إلى الخرطوم هذا الأسبوع.

وتضم الآلية جامعة الدول العربية إلى جانب الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، كما بحثا سبل دعم السلام والاستقرار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المبعوث الشخصي استعرض جهود الأمم المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية وباقي أعضاء الآلية الخماسية، لدعم الجهود الرامية إلى طي صفحة الحرب وإنهاء النزاع في السودان.

كما تناول الجانبان الجهود المختلفة لإنهاء الحرب من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، وتحفظ للسودان وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

بدوره، أكد الأمين العام خلال الاجتماع موقف جامعة الدول العربية الداعم للشعب السوداني وتطلعاته المشروعة نحو الأمن والسلام والتنمية المستدامة، مشدداً على أن الأولوية العاجلة تظل وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بالتزامن مع إطلاق عملية سياسية بقيادة وملكية سودانيتين.

وأكد الأمين العام أن معالجة الأزمة السودانية تقتضي التحرك على المسارات السياسية والإنسانية والعسكرية بالتوازي.

كما شدد فهمي على الثوابت التي تحدد موقف جامعة الدول العربية من الأزمة في السودان، وفي مقدمتها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، ورفض أي مسارات أو ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو إنشاء كيانات موازية، ومنع أي تدخل خارجي في الشؤون السودانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم وتضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السوداني.