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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في أول أيامه.. ما لا تعرفه عن انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أحمد عبد القوى

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتستمر حتى ١٨ سبتمبر الجاري.

ويشارك في الدورة، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، نحو ١٢٠٠ عارض يمثلون ٩٥ دولة، فيما يتضمن البرنامج الثقافي والمهني والتعليمي قرابة ١٥٠٠ فعالية، تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم».

وتشهد دورة ٢٠٢٦ مشاركة سبع دول للمرة الأولى، هي كوسوفو وكولومبيا والأرجنتين والإكوادور وبيرو وفنزويلا وكوبا، في خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للمعرض، خاصة في دول أمريكا اللاتينية.

وتحل ثقافة البلقان ضيف شرف على الدورة، بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا، من خلال برنامج يجمع الأدب والفنون والموسيقى والأزياء والمشغولات التقليدية، إلى جانب عرض مخطوطات يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من ٦٠٠ عام.

واختار المعرض الخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية، تقديرًا لإسهاماته في تأسيس علوم اللغة العربية وتأليف «كتاب العين»، مع ربط منهجه اللغوي بقضايا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة اللغوية.

كما اختيرت رواية «دون كيخوته» للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس «كتاب العالم»، بينما تشهد الدورة إطلاق مبادرة «أعلام الإمارات»، التي تحتفي في نسختها الأولى بالكاتب والمفكر الإماراتي محمد المر.

ولا يقتصر المعرض على بيع الكتب، إذ يقدم برنامجًا مهنيًا يناقش مستقبل النشر والترجمة والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والكتاب الرقمي، إلى جانب منح لتحويل الإصدارات إلى كتب إلكترونية وصوتية.

وتقدم دور النشر المشاركة خصمًا موحدًا بنسبة ٣٥٪ على أسعار الكتب طوال أيام المعرض، فيما جرى إعفاء العارضين من القطاع الخاص من رسوم إيجار الأجنحة، ضمن توجه لتعزيز صناعة النشر وتحويل المعرض إلى سوق ثقافية ومهنية متكاملة.

معرض ابو ظبى كتاب

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