الشبشب ممنوع.. طالب ينقذ صاحبه بحيلة ذكية في أول يوم دراسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا يرصد موقفًا عفويًا بين طالبين في أول يوم من العام الدراسي، بعدما لجأ أحدهما إلى طريقة ذكية لمساعدة صديقه على دخول المدرسة بحذائه.

وأظهر الفيديو شابًا يقف خارج أسوار المدرسة، بينما طلب منه صديقه الموجود بالداخل أن يرسل له حذاءه الرياضي، بعدما علم أن ارتداء الشبشب غير مسموح داخل المدرسة.

وقال الطالب لصديقه: «الشبشب ممنوع.. ارملي كوتش ادخل بيه»، ليقوم صديقه بالفعل بإلقاء الحذاء من أعلى سور المدرسة، حتى يتمكن من ارتدائه والدخول.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف، معتبرين أن تصرف الطالب يعكس روح الصداقة والمساندة بين الأصدقاء، خاصة مع بداية أول أيام الدراسة.

وتوافد الطلاب، صباح اليوم، على المدارس بمختلف المحافظات مع انطلاق العام الدراسي، وسط أجواء مميزة مع بداية الدراسة وحرص الأسر على دعم أبنائهم ومرافقتهم خلال يومهم الأول.



