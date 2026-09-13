قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادرة الأراضي وتفكيك الوجود الفلسطيني.. أدوات إسرائيلية لإعادة رسم الضفة الغربية
تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين.. الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد
قاعدة بيانات للسوق العقاري تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين وكشف نسب تنفيذ المشروعات
معايير ضبط السوق العقاري.. قاعدة بيانات تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين.. وكشف نسب تنفيذ المشروعات
قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
تفاصيل 30 ألف شقة لمتوسطي الدخل.. تمويل بفائدة 12%.. وطرح جديد بـ8%
الرئيس الإيراني: اتفقت مع ولي عهد الإمارات على «طي صفحة الماضي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة في فرنسا.. شباب 4 كنائس أرثوذكسية شرقية يجتمعون في باريس | صور

آباء وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية
آباء وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية
ميرنا رزق

استضافت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، وبحضور مجلس أساقفة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في فرنسا (CEOOF)، أول لقاء مشترك لشباب الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في فرنسا، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل (مقر المطرانية).

وجاء اللقاء في مبادرة هي الأولى من نوعها، هدفت إلى تعزيز التعارف والحوار والتعاون الكنسي بين شباب الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتعرّف بصورة أعمق إلى ما يجمع هذه الكنائس وإلى الخصوصية الروحية والكنسية والتراثية لكل منها، بما يعزز روح الأخوة والتواصل بين الأجيال الجديدة من أبناء الكنائس.

بجانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، حضر اللقاء نيافة الأنبا بساده مطران إيبارشية أخميم وساقلتة، ونيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا وسويسرا الناطقة بالفرنسية، ونيافة المطران كريكور خاتشاتريان، مطران ورئيس إيبارشية فرنسا للكنيسة الأرمنية الرسولية، ونيافة المطران مار چورچ كوريه، النائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في بلچيكا وفرنسا ولوكسمبورغ،

حمل اللقاء عنوان "كنيستي الأرثوذكسية الشرقية – Mon Église orthodoxe orientale»، وشارك فيه أكثر من ١٣٠ شاب وشابة، يمثلون أربعًا من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الموجودة في فرنسا، وهي: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة الأرمنية الرسولية، والكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية.

تضمن اللقاء صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الآباء أساقفة الكنائس الحضور، وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، كما شمل برنامج اليوم فترات روحية، وأوقاتًا للحوار وتبادل الخبرات، وعروضًا قدمها الشباب حول كنائسهم، إلى جانب عدد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية.

كما خصص آباء الكنائس المشاركون جلسة مفتوحة للأسئلة والأجوبة (FAQ)، أجاب خلالها الأساقفة عن تساؤلات الشباب، في إطار الحوار المباشر بينهم وبين الرعاة.

ومن خلال هذه الفقرات، تعرّف المشاركون على أوجه التشابه والقواسم المشتركة بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، إلى جانب الخصائص والتقاليد التي تتميز بها كل كنيسة، وذلك في أجواء اتسمت بروح الوحدة والأخوة والتعارف.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التعاون المتنامي بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في فرنسا، ولا سيما في أعقاب تأسيس مجلس الكنائس/ الأساقفة الأرثوذكس المشرقيين في فرنسا، الذي يجمع ممثلين عن الكنائس الشقيقة بهدف تعزيز العمل والتنسيق المشترك.

وكان اجتماع تأسيسي للمجلس قد عُقد في مارس ٢٠٢٥م في مقر إيبارشية الكنيسة الأرمنية الرسولية في فرنسا، بحضور أصحاب النيافة الأنبا مارك والأنبا لوقا والمطران مار جورج كوريه والمطران كريكور خاتشاتريان، حيث تم اعتماد النظام الأساسي للمجلس وانتخاب المطران كريكور خاتشاتريان رئيسًا له.

هذا ويكتسب أول لقاء لشباب الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في فرنسا أهمية خاصة لكونه ينقل التعاون بين الكنائس الشقيقة من مستوى اللقاءات الرسمية بين القيادات الكنسية إلى جيل الشباب، ويتيح لهم اكتشاف ما يجمعهم من إيمان وتراث مسيحي مشرقي، مع احترام خصوصية وتقاليد كل كنيسة، في روح من الأخوة والوحدة والتعاون الكنسي.

إيبارشية باريس وشمالي فرنسا الكنائس الأرثوذكسية الشرقية إيبارشية أخميم الأرثوذكسية القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

معتمد جمال

بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

هواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي

سامسونج تُصلح أكبر عيوب الهواتف القابلة للطي.. المفاجأة في Fold8 وليس الـ Ultra

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

هواتف Magic 9

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد